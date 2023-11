La situation contractuelle de Bruno Genesio au Stade Rennais pourrait se dégrader. Une décision devrait prise pour son avenir à Rennes, cette semaine.

Stade Rennais : Bruno Genesio, un bilan négatif en Ligue 1 !

Dernier de la Ligue 1, l’OL a finalement remporté son premier match de Ligue 1, cette saison, face au Stade Rennais. Réduite à 10 dès la 5e minute de la rencontre, l’équipe de Bruno Genesio (57 ans) a fini par céder, après une heure de résistance, en infériorité numérique. Pour Lyon, cette victoire acquise au Roazhon Park est précieuse, mais pour Rennes, c’est un camouflet ! Le club breton a perdu deux places au classement à l'issue de la 12e journée et est désormais 13e de Ligue 1, avec 12 points.

Le SRFC est même tout proche de la zone rouge, car il a seulement un point de plus que le FC Lorient, qui est 16e et barragiste. Bruno Genesio pourrait payer le prix fort de son bilan négatif (6 défaites, 4 nuls et 2 victoires) en Ligue 1. Il n’est pas certain d’aller au bout de la saison.

Mercato : Le sort de Bruno Genesio déjà scellé au SRFC ?

La direction du Stade Rennais devrait prendre une décision le concernant, cette semaine, selon L’Équipe. Une réunion décisive entre Olivier Cloarec (le président exécutif ), Florian Maurice (directeur sportif) et Bruno Genesio lui-même est annoncée pour évoquer la question de l’avenir de ce dernier en Bretagne. L’ancien entraineur de Lyon a signé au SRFC en mars 2021, en remplacement de Julien Stéphan (43 ans). Il est lié au club jusqu'au au 30 juin 2025.

La saison dernière, il avait réussi à qualifier son équipe pour la Ligue Europa. Une compétition dans laquelle les Rennais sont leaders provisoires de leur groupe (F), avant leurs derniers matchs contre le Maccabi Haïfa et Villarreal. Les performances des Rouge et Noir en coupe d'Europe pourraient offrir un sursis à Bruno Genesio. Mais pas pour longtemps. Si son équipe ne prend pas de points contre le Stade de Reims, dès la reprise du championnat le 26 novembre, il pourrait être débarqué.