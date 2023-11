Alors que la situation actuelle de Kylian Mbappé, libre en juin prochain, anime à nouveau l’actualité du PSG, Jérôme Rothen a livré des révélations sur ce dossier.

Mercato PSG : Kylian Mbappé n’a pas encore tranché

Ce jeudi, RMC Sport a révélé que Kylian Mbappé a refusé d’encaisser une partie de ses primes, dont le montant avoisinerait les 80 millions d’euros. D’après RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi et le capitaine de l’équipe de France ont trouvé un accord pour que le joueur de 24 ans ne touche pas cet argent, histoire de prouver au club que l’argent n’était pas très important dans ses choix d’avenir. Lors de son émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a révélé que Mbappé « n’a pas pris sa décision », c’est une certitude.

Alors que la presse espagnole l’annonce de plus en plus au Real Madrid en fin de saison, l’ex-international tricolore indique que le protégé de Luis Enrique ne sait pas aujourd’hui s'il va rester ou partir. Mbappé étant aujourd’hui « beaucoup plus heureux que l’année dernière. » Eu égard à tout ce qui se passe au club, le meilleur buteur de Ligue 1, retrouve certainement un épanouissement qu’il avait un peu perdu sur les derniers mois au Paris Saint-Germain. Et cela laisse à penser qu’il pourrait bien décider de rester et poursuivre son aventure au PSG.

La décision de Mbappé sera prise en janvier-février

Poursuivant, l’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain assure que Kylian Mbappé n’attendra pas la fin de la saison pour annoncer sa décision. Pour Jérôme Rothen, l’ancien partenaire de Lionel Messi et Neymar devra dévoiler sa décision durant l’hiver. « La décision de Mbappé sera prise en janvier-février », assure le consultant sportif, qui ajoute que l’enfant de Bondy « n’attendra pas le printemps. » Contrairement aux premières rumeurs, il ne s’agirait donc plus qu’une question de temps avant d’être fixé sur le choix de Kylian Mbappé entre une prolongation avec le Paris SG et un départ libre au Real Madrid ou chez un autre cador européen.