La vente de l’ASSE est devenue impérative, alors que les deux propriétaires : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo l’avaient mis en stand-by. Les raisons.

La vente de l'AS Saint-Etienne est relancée

Le dossier de la vente de l’ASSE a refait surface. Elle est de nouveau d’actualité, comme révélé par L’Équipe, jeudi. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux propriétaires du club ligérien, cherchent un repreneur urgemment selon les informations du quotidien sportif. Ils avaient pourtant mis la vente du club en veilleuse, le temps de le ramener en Ligue 1. En effet, Saint-Etienne a vu sa valeur marchande descendre au plus bas en raison de sa relégation en Ligue 2 en mai 2022.

Initialement, les deux dirigeants souhaitaient céder le club à un montant de près de 100 millions d’euros. Mais depuis que l’ASSE a quitté l’élite, les propositions de potentiels repreneurs n’atteignent même pas la moitié. Face aux offres largement en dessous de leurs attentes, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient décidé de mettre la vente en stand-by.

ASSE : Les difficultés de trésorerie contraignent Romeyer et Caïazzo à précipiter la vente

Revenu sur son information, sur France Bleu Saint-Étienne Loire, Bernard Lions explique pourquoi la vente de l’AS Saint-Etienne est réactivée, alors que l’équipe est toujours en Ligue 2. D’après ses explications, « il y a une problématique désormais pour la saison prochaine », que le club retrouver la Ligue 1 ou pas. En cas de montée dans l’élite, les dirigeants stéphanois doivent trouver les moyens pour recruter de nouveaux joueurs, afin de reconstruire une équipe compétitive, condition incontournable pour rester en première division.

Dans le cas où les Verts restent en Ligue 2, les deux associés vont devoir mettre la main à la poche pour boucler le budget de l’exercice 2024-2025, pour tenter une remontée pour une 3e saison consécutive. Or, ils ne sont plus enclins à investir ou ils n'ont plus assez de moyens pour maintenir le club à flot. Le journaliste confirme que si les Stéphanois ne montent pas, « il n'y aura plus de liquidités et plus de trésorerie pour repartir ».

Selon Bernard Lions, « il y a ce trou à boucher, chaque saison, à partir de la saison 2024/2025, ça ne sera plus possible de le faire ». C'est la raison pour laquelle, il est nécessaire pour Roland Romeyer et Bernard Caïazzo « de relancer le processus de vente aujourd'hui ».