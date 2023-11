Le RC Lens serait sur le point de boucler un transfert. Le club turc, désireux de recruter l’attaquant du club nordiste, s’active dans ce sens.

Mercato RC Lens : Antalyaspor s'active pour le transfert définitif d'Adam Buksa

Prêté par le RC Lens en Turquie, Adam Buksa (27 ans) est parti pour rester définitivement en Süper Lig. Grâce à ses performances avec Antalyaspor, il y a de forte chance que le club lève l’option d’achat assortie à son prêt. Il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 10 matchs disputés avec les Scorpions. Le club turc aurait initié des démarches auprès du RCL pour le transfert de l’attaquant polonais. La direction turque souhaite en effet activer la clause d’achat du joueur des Sang et Or, à en croire Made In Foot.

Adam Buksa a rejoint le RC Lens à l’été 2022 à la suite de son transfert de New England Revolution, club de la Major Soccer League (MLS) aux États-Unis. Il est lié au club lensois jusqu’en juin 2027. Recruté à 6 millions d’euros, il vaut maintenant 5 millions d’euros sur le marché des transferts, selon l’estimation de Transfermarkt.

Adam Buksa ne rentre pas dans les plans de Franck Haise

Notons que l’international polonais (11 sélections, 6 buts) n’a pas réussi à s’imposer au Racing Club de Lens la saison dernière, en raison de la forte concurrence de Loïs Openda. Cette saison, le club artésien a recruté deux jeunes avants-centres : Andy Diouf (20 ans), puis Elye Wahi, pour prendre la place du buteur belge transféré au RB Leipzig en Bundesliga. Notons qu'Adam Buksa avait été longtemps blessé à la cheville lors de l'exercice 2022-2023. En plus, il ne rentre pas dans les plans de Franck Haise. Son prêt avec une option d'achat en est une preuve.