Alors que Bruno Génésio s’apprête à quitter officiellement ses fonctions d’entraîneur du Stade Rennais, un autre gros départ se précise au SRFC.

Mercato Stade Rennais : Officialisation imminente pour Bruno Génésio

Lassé par la situation du Stade Rennais, Bruno Génésio a décidé de claquer la porte. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, le technicien français a trouvé un accord avec la direction du club rennais pour un départ à l’amiable. Tout est réglé et le SRFC devrait annoncer officiellement le départ de Génésio ce lundi. Selon plusieurs sources concordantes, les dirigeants rennais ont porté leur choix sur Julien Stéphan pour remplacer Génésio.

Déjà passé sur le banc du Stade Rennais entre 2018 et 2021, le fils de Guy Stéphan s’apprête donc à faire son retour chez les Rouge et Noir. Samedi, Radio France a confirmé cette information et indique que selon une source proche du technicien de 43 ans devrait s’engager pour six mois, soit jusqu’à la fin de la saison. Mais le retour de Julien Stéphan va entraîner un gros départ au sein de la direction rennaise.

Julien Stéphan arrive, Florian Maurice s’en va

Directeur sportif du Stade Rennais depuis juin 2020, Florian Maurice pourrait lui aussi claquer la porte comme Bruno Génésio. D’après les informations de L’Équipe, l’arrivée prévue de Julien Stéphan sur le banc, décidée par le propriétaire du SRFC, François Pinault, aurait renforcé les interrogations de Maurice sur son avenir. Un peu plus de trois ans après son arrivée, l’ancien dirigeant de l’Olympique Lyonnais pourrait donc quitter ses fonctions, alors qu’il était lui aussi fragilisé suite à son mercato et aux mauvais résultats en championnat.