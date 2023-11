Malgré les tensions avec la Mairie de Paris, Nasser Al-Khelaïfi nourrit d’énormes ambitions pour le PSG, notamment en ce qui concerne le Parc des Princes.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi pense toujours à la rénovation du Parc des Princes

Depuis des mois et le refus catégorique d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, de vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain, l'hypothèse d'un nouveau stade ou d'un déménagement au Stade de France est régulièrement évoquée. Toutefois, l’option première de Nasser Al-Khelaïfi et des décideurs du club de la capitale française est de rester dans leur enceinte historique. Et selon les informations glanées par le journal L’Équipe, le président parisien nourrirait une ambition dingue pour son club de coeur. En effet, malgré l’intransigeance des autorités municipales de Paris, le PSG continue d’embaucher les meilleurs architectes pour le projet de rénovation du Parc des Princes, mais s’il envisagerait toujours une offre de rachat pour le Stade de France. Le nouveau projet du Parc devrait clairement faire entrer les Rouge et Bleu dans une tout autre dimension.

Le Parc des Princes comme le Santiago Bernabeu ?

Le quotidien sportif indique notamment que Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG pourraient finalement se résoudre à retourner à la table des discussions avec la Mairie de Paris pour finaliser un accord sur les rénovations du Parc des Princes. La difficulté de trouver un terrain approprié pour un nouveau stade et la nature complexe de l’acquisition du Stade de France ont ramené les dirigeants parisiens à la raison sur la nécessité de parvenir à un accord avec Anne Hidalgo. La rénovation envisagée comprend l’installation d’un toit rétractable et d’une pelouse de dernière génération inspirée du design du stade du Real Madrid, le Santiago Benabeu. L’objectif serait de passer à capacité d’accueil de 60.000 places contre 47.929 et un nombre plus important de places VIP. Un projet très ambitieux qui pourrait coûter près d'un milliard d'euros au PSG.