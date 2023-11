La blessure de Warren Zaïre-Emery en sélection bouleverse les plans du PSG sur le mercato estival. Luis Enrique aurait formulé une demande claire à sa direction.

Mercato PSG : Luis Enrique pense à Marquinhos pour remplacer Zaïre-Emery

Pour sa première sélection en équipe de France, Warren Zaïre-Emery a été victime d’une vilaine entorse à la cheville droite. Selon plusieurs sources concordantes, cette blessure pourrait éloigner le joueur de 17 ans des terrains de football jusqu’en 2024. Un vrai coup dur pour le Paris Saint-Germain, où le jeune homme s’est imposé cette saison comme un élément essentiel. D’après L’Équipe, l’entraîneur parisien songerait à repositionner Marquinhos au milieu de terrain pour combler l’absence de Zaïre-Emery, même si la première option reste la titularisation de Fabian Ruiz aux côtés de Manuel Ugarte et Vitinha. Mais en interne, une décision forte serait également en vue.

Le Paris SG veut recruter un nouveau milieu de terrain

En effet, le quotidien sportif explique que Luis Enrique confie en privé qu’il n’est pas particulièrement inquiet pour l’absence en vue de Warren Zaïre-Emery. Avec la forme actuelle de Fabian Ruiz et Kang-In Lee, le successeur de Christophe Galtier sait qu’il a de quoi composer une équipe compétitive sans le natif de Montreuil. Pour autant, le cas du jeune coéquipier de Kylian Mbappé permet aussi aux dirigeants, notamment le conseiller football Luis Campos, d’approfondir leur réflexion sur le mercato hivernal. Si l’objectif initial était de recruter un latéral gauche pour remplacer Nuno Mendes, opéré et attendu sur les terrains en février prochain, le Paris SG songerait désormais à l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain en janvier. Récemment, les noms de Youssouf Fofana (AS Monaco) et de Khéphren Thuram (OGC Nice) ont été évoqués.