Le Jean-Louis Leca a évoqué son avenir au RC Lens dans La Voix du Nord. Il fait une grande annonce, à 7 mois de la fin de son contrat.

Mercato RC Lens : Leca prévoit de faire sa réconversion au RCL

Gardien de but N°1 du RC Lens ces quatre dernières saisons, Jean-Louis Leca a perdu sa place de titulaire au profit de Brice Samba. Désormais doublure de ce dernier, il n’a pas encore joué de match cette saison en Ligue 1. A quelques mois de la fin de son contrat (en juin 2024), le gardien de but de 38 ans songe à son avenir. Il a livré quelques informations au journal régional sur son futur. Il n'évoque pas de prolongation de son bail au RCL, mais plutôt une possible reconversion.

La clause est déjà dans son contrat actuel avec le club Artois. Il ne reste plus qu’à l’activer. « Si je l'ai signée, bien entendu, c'est parce que je me projette », a-t-il noté. D’ici la fin de la saison, il est possible que les parties décident autrement. Jean-Louis Leca n’est donc pas certain sur ce qu’il peut se passer d’ici la 30 juin prochain. « Je ne sais pas si on la fera ou pas, dans le foot tout va très vite », a-t-il indiqué.

Jean-Louis Leca se dit très attaché au RC Lens

Ce dont le portier du RC Lens est sûr, c’est qu’il est « attaché au club ». C’est justement pour cette raison qu’il a prévu d’y faire sa reconversion, comme il l’a confié à la source. Pour rappel, Jean-Louis Leca a signé au Racing Club de Lens en juin 2018, en provenance de l’AC Ajaccio. Il a été recruté contre un montant de 300 000 euros selon l’estimation de Transfermarkt. En quatre saisons et demie dans le Nord, il totalise 137 matchs sous le maillot Sang et Or, pour 145 buts encaissés et 51 clean sheet.