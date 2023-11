Alors que l’OM et l’OL s’affrontent le 6 décembre prochain au stade Vélodrome, Pablo Longoria a lancé un message fort aux différents acteurs du match.

OM-OL : Pablo Longoria maintient sa position face aux incidents

Le 29 octobre dernier, le football français a été secoué par des incidents violents en marge de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais comptant pour la 10e journée de Ligue 1. Ces troubles ont été marqués par l'attaque du bus de l'OL par des supporters, provoquant la blessure au visage de l’entraîneur rhodanien Fabio Grosso. Une situation inacceptable qui a provoqué la réaction immédiate du président de l'OM.

Présentant ce lundi un partenariat entre l'OM et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pablo Longoria est revenu sur ces faits en condamnant vigoureusement ces actes déplorables et inadmissibles. « On a pris une position très ferme », a souligné le dirigeant marseillais, refusant de soutenir des positions individuelles lors d'incidents de ce genre. L’Espagnol préfère mettre en avant la nécessité d'un front commun pour résoudre les problèmes de sécurité dans le monde du ballon rond.

Lyon exige des sanctions, Pablo Longoria appelle à l’unité

À noter que l'Olympique de Marseille n'a pas été sanctionné par la commission de discipline de la LFP, car ces violents incidents se sont déroulés en dehors du stade Vélodrome. Cette décision ne satisfait pas les dirigeants lyonnais, qui ont décidé de faire appel. En attendant, le match entre l’OM et l’OL a finalement été reprogrammé au 6 décembre prochain au stade Vélodrome, sans huis clos.

Par contre, compte tenu du comportement raciste et antisémite de certains supporters lyonnais, Lyon se verra priver du soutien de son public lors ce choc. Pour sa part, Pablo Longoria a déclaré qu'il souhaitait que l'affiche entre les deux Olympiques se déroule dans un stade Vélodrome « plein de public », soulignant l'importance de maintenir des conditions favorables à la présence des supporters dans les enceintes sportives.

Le dirigeant espagnol a aussi insisté sur la responsabilité collective de tous les acteurs du football pour garantir la sécurité dans tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, en appelant à une collaboration unie dans l'intérêt du sport. Il a expliqué qu’il aimerait que toutes les conditions soient réunies pour permettre aux supporters de l'OM d'aller à l'extérieur et à ceux des autres clubs de venir au Vélodrome, précisant que le football reste avant tout un spectacle ouvert à tous.