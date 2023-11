Blessé sur l’action de son premier but en équipe de France, Warren Zaïre-Emery va manquer quelques matches avec le PSG. Le père du joueur a réagi.

PSG : Le père de Warren Zaïre-Emery « content et déçu »

Lundi soir, le Paris Saint-Germain a officiellement livré son verdict sur la blessure de Warren Zaïre-Emery. Victime d’une entorse de gravité moyenne à la cheville droite, contractée samedi passé lors du festival offensif de l’équipe de France face à Gibraltar (14-0), à Nice, le milieu de terrain de 17 ans restera en soins jusqu’à la trêve hivernale, selon le point médical du club de la capitale française. Warren Zaïre-Emery sera donc absent jusqu’à la fin de l’année 2023. Il manquera ainsi les sept prochains matches du PSG, dont les chocs de Ligue des Champions contre Newcastle United et le Borussia Dortmund.

Au micro de l'émission Téléfoot sur TF1, Franck Emery, le père du protégé de Nasser Al-Khelaïfi, a affiché sa joie et sa tristesse après la soirée de son fils pour son premier match avec les Bleus de Didier Deschamps. « Content du but et déçu de la blessure. J’aurais voulu le voir plus avec l’équipe de France », a confié le géniteur de Zaïre-Emery. De son côté, le Paris SG a déjà pris une première décision forte pour son numéro 33.

Zaïre-Emery porte une botte de marche orthopédique

En effet, selon les informations du quotidien Le Parisien, Warren Zaïre-Emery porte une botte de marche orthopédique depuis dimanche, laissant présager une absence qui devrait s'étendre à plus de trois matches. Et depuis hier, on sait maintenant que le natif de Montreuil a vu sa saison brusquement interrompue et ne reprendra plus le jeu en 2023, manquant ainsi sept matches. Un vrai coup dur pour Luis Enrique et l'équipe parisienne.