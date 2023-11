Intéressé par le renfort de Martin Zubimendi lors du recrutement de 2024, le PSG pourrait prochainement se retrouver en pole position pour le milieu de terrain de la Real Sociedad.

Mercato PSG : Martin Zubimendi hors de portée du Barça ?

Avec la blessure de Warren Zaïre-Emery, le recrutement d’un nouveau milieu de terrain est devenu la nouvelle priorité du Paris Saint-Germain sur le prochain mercato hivernal. Dans cette optique, Luis Campos et Luis Enrique auraient porté leur choix sur le jeune talent de la Real Sociedad, Martin Zubimendi. Impressionnant en Liga et en sélection, le joueur de 24 ans fait également rêver l’entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez, confronté lui aussi à la grave blessure de son génie Gavi, out pour le reste de la saison. Mais il faudra passer par la clause libératoire du natif de Saint-Sébastien puisque la Real Sociedad ne compte pas négocier son départ.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le compatriote de Luis Enrique pourrait quitter son club formateur dès cet hiver si l’un de ses prétendants décaisse les 60 millions d’euros de sa clause libératoire. Un montant élevé pour les finances des Blaugranas, à en croire le journal Sport. Le Barça se serait donc retiré de la course à la signature de Zubimendi pour se concentrer sur d’autres dossiers plus accessibles, ce qui pourrait faire les affaires du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, la Real Sociedad se préparerait déjà au départ de son numéro 4.

La Real Sociedad cherche déjà le remplaçant de Zubimendi

En effet, le quotidien Sport révèle ces dernières heures que la Real Sociedad chercherait déjà le successeur de Martin Zubimendi. Consciente qu’il lui sera difficile de retenir plus longtemps son joyau espagnol, la formation ibérique se pencherait sur le nouveau milieu de terrain lors du recrutement de 2024. Outre le Paris SG et le Barça, d’autres grands clubs européens seraient aussi intéressés par le renfort du coéquipier de Takefusa Kubo. Affaire à suivre donc…