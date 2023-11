Après Lucas Hernandez en provenance du Bayern Munich, le PSG pourrait s’offrir les services de Theo Hernandez. Le joueur de l’AC Milan serait même intéressé.

Mercato PSG : Le Paris SG va revenir à la charge pour Theo Hernandez

Nasser Al-Khelaïfi aimerait réunir les frères Hernandez au Paris Saint-Germain. Après Lucas, arraché au Bayern Munich en juillet passé pour 45 millions d’euros, le club de la capitale française serait prêt à revenir à la charge pour Theo lors du prochain mercato estival. Avec la fragilité physique de Nuno Mendes, blessé et forfait jusqu’en février 2024, les dirigeants parisiens aimeraient recruter le polyvalent défenseur de l’AC Milan pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. En effet, selon les informations recueillies par le site MilanReports, Theo Hernandez serait la priorité du Paris Saint-Germain pour concurrencer Nuno Mendes au poste de latéral gauche. Et cela tombe bien puisque les Rossoneri seraient enclins à vendre afin de financer son mercato estival en 2024. De son côté, le natif de Marseille ne serait pas contre l’idée d’un transfert au PSG.

Le Paris SG en pole position pour Theo Hernandez

Après cinq ans de bons et loyaux services à l’AC Milan, Theo Hernandez pourrait découvrir un nouveau challenge dès le prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international français de 26 ans pourrait se laisser convaincre par le projet parisien et l’idée de jouer au quotidien aux côtés de son frère Lucas Hernandez, selon les renseignements de Calciomercato. Toujours selon la même source, le défenseur formé à l’Atlético Madrid serait aussi emballé par la possibilité de toucher un très gros salaire au Paris SG. Le champion de France en titre serait ainsi en pole position dans la course à la signature du vice-champion du monde 2018. D’après le site spécialisé Transfermarkt, Theo Hernandez peut quitter les rangs de l’AC Milan contre un chèque de 60 millions d’euros.