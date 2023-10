À la recherche d’un nouvel arrière gauche pour compenser la longue absence de Nuno Mendes, Luis Enrique va-t-il réserver une surprise aux supporters du PSG ?

Mercato PSG : Luis Enrique veut un nouvel arrière gauche

Suite à son opération à l’ischio-jambier, Nuno Mendes ne devrait pas retrouver la compétition avant février 2024. Une situation qui oblige le Paris Saint-Germain à réfléchir à l’arrivée d’un nouveau latéral gauche durant le prochain mercato hivernal. Juan Bernat étant prêté au Benfica Lisbonne et Lucas Hernandez étant seul à occuper ce poste depuis le début de la saison.

D’après le quotidien Le Parisien, l’objectif du club de la capitale serait d’attirer un spécialiste du poste dans le cadre d’un prêt de six mois, en attendant le retour de Nuno Mendes. Samedi, le site italien Calciomercato a révélé que Luis Campos, le conseiller football du PSG, lorgnerait le défenseur de l’Inter Milan, Federico Dimarco.

L’international italien de 25 ans n’est pas sur le marché, mais Campos réfléchirait à un plan pour convaincre les Nerazzuri de le laisser partir pour six mois contre un certain montant. Mais après la victoire des Rouge et Bleu face au RC Strasbourg, Luis Enrique pourrait avoir trouvé une solution interne.

Luis Enrique prêt à relancer Layvin Kurzawa en attendant Mendes ?

Ce samedi contre le RC Strasbourg, Luis Enrique a lancé Layvin Kurzawa après la sortie de Lucas Hernandez. Pas vraiment dans les plans du nouvel entraîneur parisien, l’international français de 31 ans a fait son entrée sur la pelouse du Parc des Princes sous les huées des supporters à la 82e minute, sa première apparition en match officiel depuis août 2021. Un indice pour la suite de la saison et en attendant le retour de Nuno Mendes ? En conférence de presse d’après-match, le successeur de Christophe Galtier a justifié son choix.

« Il n'est pas inscrit en C1 donc il ne jouera pas dans cette épreuve. C'est un joueur du PSG, je le connais parfaitement bien, je l'ai affronté quand il m'est arrivé d'être entraîneur de l'équipe adverse. Il a une très bonne attitude, il fait de très bons entraînements, j'essaie d'utiliser les joueurs pour leur donner les minutes qu'ils méritent », a déclaré l’ancien coach du Barça, dans des propos relayés par L’Équipe.

Il ne serait donc plus surprenant de revoir Layvin Kurzawa sous le maillot du PSG en match officiel dans les semaines à venir, au moins pour faire souffler Lucas Hernandez dans les rencontres locales en attendant le retour de l’international portugais de 21 ans.