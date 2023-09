20 ans après sa dernière participatiopn à la Ligue des Champions, le RC Lens fait son retour ce mercredi en C1. Découvrez la compo.

RC Lens : Faire bonne impression à Séville

Pour son retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, le RC Lens hérite d'un déplacement difficile, face au récent vainqueur de l'Europa League, le FC Séville. Dans une situation plus que difficile en championnat avec une actuelle dernière place, les Sang et Or veulent se servir de la Ligue des Champions pour reprendre confiance et renouer avec la victoire.

En face, les Andalous ne sont pas au mieux en championnat, et viennent tout juste de décrocher leur premier succès de la saison face à Las Palmas (1-0). Les Lensois auront certainement une carte à jouer, et devront faire preuve de réalisme, chose qu'il n'ont pas su faire samedi dernier face à Metz (1-0) malgré 31 tentatives durant la rencontre.

Un groupe presqu'au complet

C'est une nouvelle importante pour le RC Lens. Présent mardi en conférence de presse, Franck Haise annoncé plusieurs bonnes nouvelles, à commencer par Andy Diouf, pas titularisé samedi soir face à Metz, et qui dervait retrouver sa place au sein du milieu de terrain lensois. Nampalys Mendy et Neil El Ayanaoui sont également convoqué par le technicien du RCL afin d'apporter de la fraîcheur. Concernant Przemysław Frankowski, le piston polonais est également apte à débuter la rencontre, lui qui avait été égrèement touché aux adducteurs avant la trêve internationale.

La compo probable du RC Lens à Séville

Gardien : B. Samba

Défenseurs : J. Gradit, K. Danso, F. Medina

Milieux : P. Frankowski, A. Diouf, S. Abdul-Samed, F. Medina

Attaquants : F. Sotoca, E. Wahi, A. Fulgini