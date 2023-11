Mercredi, le PSG a annoncé avoir levé l’option d’achat de Gonçalo Ramos prêté par le Benfica Lisbonne. Une signature saluée par Luis Enrique.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos, « un attaquant très impressionnant » pour Enrique

Arrivé en provenance du Benfica Lisbonne dans le cadre d’un prêt lors du dernier mercato estival, Gonçalo Ramos a convaincu les dirigeants du Paris Saint-Germain après seulement douze journées de championnat et quatre matches de Ligue des Champions. À tel point que le club de la capitale française a décidé de lever son option d'achat fixé à 65 millions d’euros plus 15 millions d’euros de bonus. Selon le communiqué officiel du PSG, l’attaquant de 22 ans est désormais lié aux Rouge et Bleu jusqu'en juin 2028. Auteur de 2 buts en 15 rencontres toutes compétitions confondues, Gonçalo Ramos a donc tout le temps pour véritablement s’imposer à Paris.

Et son entraîneur Luis Enrique, qui l’apprécie énormément, ne semble pas du tout inquiet de son régime actuel. Bien au contraire, le technicien espagnol est très heureux pour cette belle acquisition. Présent en conférence de presse ce jeudi, le successeur de Christophe Galtier a ouvertement déclaré que « c’est une très bonne nouvelle qui me réjouit pour tout ce que signifie Gonçalo Ramos comme footballeur. » Pour lui, le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo est un joueur d'avenir pour le club, un attaquant très impressionnant. « C’est une magnifique acquisition, je suis très content que l'option d'achat soit levée », a confié Luis Enrique. Des propos très forts, mais qui n’ont pas forcément convaincu Pierre Ménès.

Pierre Ménès pas encore convaincu par Gonçalo Ramos

Si Luis Enrique exulte pour la signature de Gonçalo Ramos, l’ancien journaliste de Canal+ estime que l’international portugais est au Paris Saint-Germain, où il n’est pas facile de jouer. « Pour l'instant, je dois reconnaître que rien ne m'a montré que Ramos a les capacités pour être titulaire dans cette équipe du PSG » indique Ménès pour sa chaîne Pierrot Le Foot. Toutefois, il espère que le partenaire de Kylian Mbappé va y arriver, « mais ce n'est pas gravé dans le marbre. »