Intéressé par le renfort offensif de Gonçalo Ramos, le PSG va devoir se montrer très convaincant avec les dirigeants du Benfica Lisbonne cet été.

Mercato PSG : Une offre de 70M€ à venir pour Gonçalo Ramos ?

Avec le départ de Lionel Messi et la mise à l’écart de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a désormais plus que besoin de renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, Luis Campos tente de mettre la main sur l’attaquant du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international portugais de 22 ans fait ainsi partie des pistes sérieuses du conseiller football du club de la capitale française, outre Harry Kane (Tottenham), Bernardo Silva (City), Victor Osimhen (Naples), Randal Kolo Muani (Francfort), Dusan Vlahovic (Juventus) et Rasmus Hojlund (Atalanta).

D’après les médias portugais, notamment O Jogo et Record, le Paris SG se préparerait même à envoyer une proposition de 70 millions d’euros, bonus compris, au club lisboète pour celui qui avait mis Cristiano Ronaldo sur le banc des remplaçants lors de la dernière coupe du monde au Qatar. Mais l’affaire serait encore loin d’être dite puisque l’entraîneur du Benfica, Roger Schmidt, souhaite garder Gonçalo Ramos dans son groupe la saison prochaine. Une tendance confirmée à demi-mot par le président du club formateur de Bernardo Silva.

Rui Costa laisse planer le doute sur la piste sur Gonçalo Ramos

Le Paris Saint-Germain parviendra-t-il à déloger Gonçalo Ramos du Benfica Lisbonne durant ce mercato estival ? À en croire la dernière sortie médiatique du président des Aigles, Rui Costa, rien n’est encore fait dans ce dossier et Ramos semble même se diriger vers une nouvelle saison avec son club formateur.

« Vous [journaliste] avez déjà dit qu'une proposition était arrivée pour lui […] jusqu'à présent il n'y a rien de concret. L'équipe est en train d'être constituée, dans le but d'être avec peu d’arrivées et peu de départs », a déclaré l’ancien attaquant de la sélection portugaise. Le PSG est donc prévenu. Il faudra se montrer très convaincant pour espérer obtenir la signature de Gonçalo Ramos.