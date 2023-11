Président et propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita a vu son club être mis en examen le 21 septembre dernier. Ce samedi, on en sait plus sur l'affaire.

FC Nantes : Transferts de joueurs douteux, les dessous de la mise en examen du FCN

Neuvième de Ligue 1 après 12 journées, le FC Nantes de Pierre Aristouy a réalisé un bon départ sur le plan sportif. Malheureusement, le club est empêtré dans une sale affaire depuis le 21 septembre dernier. En effet, il a été mis en examen comme confirmé par le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc au micro de Ouest-France.

La raison ? « Des transferts de joueurs douteux », annonce le quotidien régional. Des précisions ont été apportées ce samedi, affirmant que le FCN avait été principalement mis en examen pour « complicité du délit d’exercice de l’activité d’agent sportif sans licence valable, et pour avoir apporté son concours à une opération de placement de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ». Le président et propriétaire du club, Waldemar Kita a été placé en garde à vue par la même occasion, en juin dernier.

Waldemar Kita ne comprend pas la mise en examen

Principal concerné par cette décision, le patron des Canaris ne compte pas valider les faits reprochés. Remis en liberté, il s'oppose fermement à la décision du juge d'instruction chargé de l'affaire, à en croire les propos de Philippe Astruc.

Pour le moment, l'enquête n'a pas encore révélé les transferts de joueurs concernés. Il y a donc toujours des zones floues autour de cette histoire, bien qu'elle ne devrait pas se terminer de sitôt. C'est une situation de plus à gérer pour Waldemar Kita, de retour dans la tourmente après les trois défaites consécutives de son club en championnat. Une victoire sera donc le bienvenue dimanche, face au Havre lors de la 13ème journée de Ligue 1, pour faire oublier les tensions pendant un temps.