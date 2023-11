Le LOSC est à Lyon pour y affronter l’OL, dimanche (20h45). Les Dogues se sont déplacés sans quatre joueurs de l’équipe de Paulo Fonseca.

LOSC : Ismaily forfait en plus de Tiago Djalo, Bafodé Diakité et André

Le LOSC à un joli coup à jouer face à l’OL, en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Le club nordiste peut se rapprocher de l’AS Monaco, qui s’est inclinée lourdement face au PSG, vendredi (5-2). En cas de victoire contre Lyon, Lille serait à 1 point du podium et des Monégasques. Mais pour aller affronter les Gones au Groupama Stadium, les Dogues sont privés de quatre joueurs et non des moindres. Dans le point médical de l’équipe lilloise, Paulo Fonseca a confirmé l’absence de Bafodé Diakité. L’arrière droit touché au péroné depuis début novembre n’est toujours pas remis. Il a encore besoin de plusieurs semaines avant de rejouer en Ligue 1.

Le défenseur latéral gauche, Ismaily, est aussi souffrant. Il s’est blessé légèrement à l'ischio cette semaine, mais le coach de Lille OSC n’a pas voulu prendre le risque de l’aligner contre l’Olympique Lyonnais. L’imposant défenseur, Tiago Djalo est indisponible également. Il est certes en reprise, mais encore trop juste pour rejouer. Pour rappel, l’arrière portugais avait été victime d’une déchirure du ligament croisé début mars 2023. Quant au capitaine du LOSC, Benjamin André, il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Malgré ces absences, Paulo Fonseca est confiant. « Tous les autres joueurs sont prêts pour le match contre l’OL », a-t-il rassuré.

Lille dans une dynamique positive avant d'affronter Lyon

Notons que Lille est dans une dynamique positive avant le match contre Lyon. L’équipe nordiste n’a plus perdu de match depuis sa défaite contre le stade de Reims (1-2), le 26 septembre, lors de la 6e journée du championnat. Elle est sur une série de 3 victoires et 3 nuls en Ligue 1. Les Lillois sont également invaincus en Ligue Europa Conférence. Ils sont leaders de leur groupe (A) avec 8 points, grâce à leurs 2 victoires et 2 nuls. Concernant l'OL, il a remporté son premier match de la saison, face au Stade Rennais à Rennes (0-1), avant la trêve internationale.