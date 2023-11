L'ASSE a perdu un 3e match de suite en Ligue 2 et pourrait se faire doubler au classement à l'issue de la 15e journée. Une défaite qui complique les calculs des Verts pour la montée.

ASSE : Une troisième défaite consécutive pour Saint-Etienne

Pau FC a surpris l’ASSE au stade Geoffroy-Guichard (1-2), en ouverture de la 15e journée de Ligue 2. Les Verts avaient pourtant fait un bon début de match. Ils avaient ouvert le score par Gaëtan Charbonnier (1-0, 10e). L’équipe de Saint-Etienne se dirigeait même vers une victoire, avant de se faire renverser dans le dernier quart d’heure de jeu. Les Palois ont égalisé d’abord par Henry Saivet sur penalty (1-1, 75e), puis ont pris l’avantage grâce à Sessi d'Almeida (1-2, 78e). Laurent Batlles avait pourtant aligné une attaque à deux têtes avec le buteur des Stéphanois Ibrahim Sissoko et évidemment Gaëtan Charbonnier.

Cette défaite est la troisième consécutive de Saint-Etienne, qui avait perdu contre le Paris FC (0-1) et avait subi une humiliation à Auxerre (5-2). Et elle est de trop pour Laurent Batlles, dont l’équipe peut se retrouver à la 7e place de Ligue 2. L’ASSE est certes encore 5e au classement, mais provisoirement. Si l’AC Ajaccio et l'EA Guigamp remportent leur match respectif de cette journée.

La montée en Ligue 1 compromise ?

La conséquence de cette défaite contre Pau est que le club ligérien s’éloigne de son objectif unique qui est la montée. Ses concurrents pourraient creuser l’écart dans la course vers la Ligue 1. Il noter qu'un ressort s'est cassé au sein de l'équipe de Laurent Batlles depuis la blessure de Gautier Larsonneur. Le gardien N°1 s'est blessé à l'épaule et son retour est espéré en janvier 2024. Derrière, sa doublure Etienne Green (23 ans) ne fait visiblement pas le poids. Il est moins décisif. Le jeune portier anglais a concédé 8 buts en 4 matchs disputés depuis l'absence de Larsonneur.