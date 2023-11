L'ASSE va tenter de renouer avec la victoire à Amiens, après trois défaites de suite en Ligue 2. Mais le déplacement des Verts en Picardie, samedi, s'annonce compliqué. Le club picard pourra compter sur Andy Carroll en l'absence de Louis Mafouta.

L'ASSE entame la préparation du match contre Amiens SC

L'équipe de l'ASSE a entamé la préparation du match de la 16e journée de Ligue 2, ce mardi au centre Robert-Herbin. Toujours en rééducation, Gautier Larsonneur est évidemment absent du groupe stéphanois. Suspendu, Benjamin Bouchouari ne prendra pas part au match à Amiens et n'est pas concerné par la préparation. En revanche, Laurent Batlles pourra compter sur Dylan Batubinsika, dont il avait annoncé le retour pour cette semaine.

Dans le camp amiénois, Omar Daf prépare aussi son équipe pour affronter Saint-Etienne. Une équipe stéphanoise déstabilisée par les absences de Gautier Larsonneur et Dylan Batubinsika. Elle s'est inclinée respectivement devant le Paris FC (0-1), l'AJ Auxerre (5-2) et Pau FC (1-2), sans le portier N°1 et l'imposant et solide défenseur central.

Andy Carroll à la place de Louis Mafouta, une bonne nouvelle pour Saint-Etienne ?

L'entraineur du club picard devrait être heureux à l'idée d'affronter l'ASSE au moment où elle est fortement diminuée et non dans la période de sa série positive de 10 matchs sans défaite. Privé du meilleur buteur de son équipe, Louis Mafouta (blessé), Amiens SC peut compter sur Andy Carroll face aux Stéphanois. Auteur de 2 buts en 11 apparitions en Ligue 2, l'attaquant anglais recruté cet été n'est pas encore à son top niveau, mais il pourrait profiter de l'absence de Louis Mafouta pour s'imposer. Titularisé face à Concarneau, la semaine dernière, il avait été très discret. Cependant, l'ancien buteur de Newcastle, Liverpool ou encore de West Ham reste une menace pour l'ASSE.

Grâce à son expérience du haut niveau, il peut être décisif à tout moment, même s'il n'est plus le Andy Carroll qu'on a connu en Premier League. « ll apporte beaucoup avec son profil atypique, il nous sert dans l’équipe et même dans le vestiaire par son expérience », a souligné le gardien de but d'Amiens SC, Régis Gurtner. Ce dernier assure qu'Andy Carroll peut aider leur équipe à retrouver une dynamique de victoire. Car rappelle-t-il : « c’est un tueur devant le but, on le voit à l’entraînement. On compte beaucoup sur lui ». L'absence de Louis Mafouta n'est donc pas forcément une bonne nouvelle pour l'ASSE. Les Verts devront se méfier d'Andy Carroll.