Face à la qualité des prétendants de Leny Yoro, annoncé comme la priorité hivernale du PSG, le LOSC a fixé un tarif pour son transfert. Mais le joueur sait ce qu’il veut pour son avenir.

Mercato PSG : Le LOSC réclame entre 40 et 50M€ pour Leny Yoro

Malgré une première place en Ligue 1 et une possible qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions dès ce soir face à Newcastle United, l’équipe de Luis Enrique présente quelques failles en défense. Luis Campos se serait donc résolu à recruter dans ce secteur de jeu lors du prochain mercato hivernal. Dans cette optique, Foot Mercato croit savoir que le prodige lillois Leny Yoro est la grande priorité du PSG à ce poste. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le défenseur central de 18 ans pourrait ainsi faire l’objet d’une offre de la part du club parisien dès l’ouverture du marché de janvier.

Confronté à la rude concurrence du Real Madrid, du Bayern Munich et de plusieurs cadors de Premier League, le champion de France en titre aimerait passer rapidement à l’offensive afin de damer le pion à tous les autres prétendants de Yoro. Pour convaincre Olivier Letang et le LOSC de laisser filer l’international espoir français, Luis Campos envisageait de boucler son transfert dès cet hiver, puis de le laisser en prêt chez les Dogues jusqu’à la fin de la saison. De son côté, le club nordiste attendait entre 40 et 50 millions d’euros dans ce deal. Mais le principal concerné ne semble pas particulièrement pressé de changer d’air.

Leny Yoro ne veut pas bouger cet hiver

Même s’il réclame un gros chèque pour Leny Yoro, Lille OSC ne serait pas si pressé de le voir partir dès cet hiver. À en croire L’Équipe, les dirigeants lillois n’envisageraient pas un départ du jeune protégé de Paulo Fonseca pour cet hiver. Olivier Letang et les Dogues seraient plutôt enclins à négocier d’un éventuel transfert du natif de Saint-Maurice l’été prochain. Même son de cloche du côté de Leny Yoro, qui voudrait terminer la saison dans le Nord. Le Paris SG et Luis Campos sont donc prévenus.