Courtisé par de nombreux clubs européens cet été, Paulo Fonseca est resté au LOSC et a réaffirmé ses ambitions pour cette saison.

LOSC : Paulo Fonseca veut être européen

Il a failli partir cet été, courtisé par plusieurs clubs européens, dont l'OM, qui s'étaient positionnés sur Paulo Fonseca cet été. Finalement, l'entraîneur portugais est resté à Lille, et semble déterminé à emmener le LOSC le plus haut possible cette saison. Lors d'une masterclass tenue à Rome mercredi, Paulo Fonseca s'est de nouveau exprimé sur ses ambitions avec son équipe.

"L'objectif est d'atteindre une compétition européenne. C'est l'objectif principal. Vous savez, Lille est l’un des clubs qui a vendu le plus de joueurs ces dernières années. Cela fait également partie des objectifs du club de promouvoir des joueurs. C'est impossible de rivaliser avec le PSG, l'OM ou l'AS Monaco. Mais, comme je le disais, il y a l'objectif et le processus pour l'atteindre."

Le LOSC n'est pas encore au point en ce début de saison

Le LOSC connaît à peu près les mêmes difficultés que l'an dernier. Si le jeu proposé par l'équipe de Paulo Fonseca est plutôt séduisant, les Dogues manquent ecore de réalisme, un problème déjà observé la saison dernière. Actuellement, Lille occupe la 7e position au classement, et reste sur un match nul encourageant à Bollaert dans le derby du Nord face au RC Lens.

Après la trêve, les Lillois enchaîneront avec la réception de Brest, avant d'aller à Marseille et de recevoir l'AS Monaco au stade Pierre Mauroy. Un calendrier chargé pour le LOSC.