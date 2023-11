L’OM accueille jeudi soir l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa. Les autorités locales ont pris une ferme décision pour ce choc européen.

OM-Ajax : Interdiction des supporters néerlandais au Vélodrome

Malgré ses difficultés en championnat, l'Olympique de Marseille se tourne vers la Ligue Europa avec l'espoir de maintenir sa dynamique positive. Occupant la première place du groupe B avec un point d'avance sur Brighton, l'OM se prépare à affronter l'Ajax Amsterdam ce jeudi à 21 heures pour la 5e journée de la C3. La tâche est claire pour les Marseillais, ils devront remporter cette rencontre en vue de sécuriser leur qualification et terminer en tête de leur groupe.

L'équipe dirigée par Gennaro Gattuso peut compter sur le soutien fervent de son public pour les porter vers la victoire lors de cette confrontation européenne. En revanche, l'Ajax Amsterdam devra faire face à une absence de taille. La Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône a émis un arrêté le 14 novembre interdisant la présence de ses supporters au Vélodrome et dans plusieurs rues de la ville.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une démarche plus large, avec la Préfecture sollicitant le ministère de l'Intérieur pour émettre un arrêté interdisant le déplacement des supporters de l'Ajax. Alors que les fans de l'OM avaient eu l'opportunité d'assister au match aller (3-3) à la Johan Cruyff Arena, ce sera différent pour le match retour.

La Préfecture de police a pris une mesure additionnelle

Ces mesures draconiennes font écho aux violents incidents survenus lors de l'Olympico, incitant ainsi les autorités à prévenir tout débordement potentiel lors du duel entre l'OM et l'Ajax Amsterdam. Il est important de rappeler que des tensions entre les supporters des deux équipes avaient éclaté lors du match aller, renforçant ainsi la nécessité de telles décisions préventives.

Par ailleurs, la Préfecture de police a pris une mesure additionnelle en interdisant "le port, le transport, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques" dans le but de garantir la sécurité et le bon déroulement de cette confrontation décisive pour l' avenir de l'Olympique de Marseille en Ligue Europa.