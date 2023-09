L’attaquant de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang, a livré ses impressions chaud après le match nul obtenu sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam ce jeudi soir.

En pleine crise, l’OM arrache un précieux match nul face à l’Ajax

En pleine crise après la réunion entre la direction et les groupes de supporters lundi, l’Olympique de Marseille a obtenu le match nul sur le terrain de l’Ajax Amsterdam (3-3) en Ligue Europa ce jeudi soir. Dans une rencontre aussi folle que décousue, les hommes de Jacques Abardonado ont été menés 2-0 puis 3-2. Mais ils ont à chaque fois su trouver les ressources pour revenir. Surtout grâce à un Pierre-Emerick Aubameyang des grands jours.

Cela ne réglera pas tous les problèmes qui frappent le club en coulisses depuis le début de la semaine, mais l’équipe phocéenne a montré qu’elle possède encore des ressources pour surmonter tous ses problèmes). Au terme de la première journée de la phase de groupes de cette compétition, le club marseillais occupe la 3e place de la poule B. Avec une victoire surprise à Brighton (3-2), l'AEK Athènes s'empare de la tête du classement. À la fin de la rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang a livré ses impressions à chaud.

Pierre-Emerick Aubameyang : « On se devait rester unis dans ce moment où c’est la tempête »

Malgré un contexte compliqué et deux buts encaissés assez rapidement, l'OM a ramené un point de son déplacement sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (3-3) en Ligue Europa. Pierre-Emerick Aubameyang s'est notamment offert un doublé avant le but de Jonathan Clauss. Après le match, l’attaquant marseillais de 34 ans a souligné la solidarité de son équipe dans ce moment difficile.

« On se devait de rester unis au moment où c'est un peu la tempête. C'est ce qu'on a prouvé aujourd'hui, tout le groupe a assuré, tout le monde a tout donné et on repart avec un point. Si cela nous a rendus plus solidaires ? Oui bien sûr. On savait qu'on allait nous attendre, voir ce qu'on allait donner. Il y a de super mecs qui ont faim et qui ont prouvé qu'on pouvait faire confiance à tout le monde. Quand on est unis et qu'on ne fait qu'un seul homme, ça marche. C'est très positif », a déclaré l’international gabonais sur Canal+.