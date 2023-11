Après le match nul contre Strasbourg (1-1), l’OM a glissé à la 12e place de Ligue 1 et son entraîneur Gennaro Gattuso se retrouve sous le feu des critiques.

OM : Gennaro Gattuso, des débuts inquiétants à Marseille

Accroché à Strasbourg sur un score de 1-1, l’Olympique de Marseille reste englué dans le ventre mou de la Ligue 1. 12e au classement, le club phocéen se trouve à trois points seulement de la zone de relégation, une position bien éloignée de ses ambitions initiales de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Sous la direction de Gennaro Gattuso, l'OM traverse une période délicate, n'ayant enregistré qu'une seule victoire, deux matchs nuls et trois défaites au cours de ses récents engagements en championnat. Ce bilan peu reluisant soulève des inquiétudes. Et au-delà du bilan comptable, c'est la qualité de jeu proposée par les Marseillais qui préoccupent de plus en plus.

Évoluant dans un schéma tactique immuable en 4-3-3, souvent interprété comme un 4-2-4 en raison des profils des joueurs sur le terrain, l'OM semble par moments dépourvu d'identité et en manque de solutions offensives. Ce déséquilibre a été particulièrement évident lors du récent déplacement à Strasbourg, suscitant diverses critiques.

Gennaro Gattuso confronté à un manque de "meneurs d'hommes"

Bernard Pardo, ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, partage son point de vue dans La Provence, en décrivant l'équipe phocéenne comme "de plus en plus insipide". Selon lui, Gennaro Gattuso fait face à un manque de leadership au sein de son effectif et appelle les cadres à prendre leurs responsabilités. "Les patrons n'ont pas le droit de se cacher. Mais malheureusement, il n'y a pas de cadre dans cette équipe", a-t-il déploré.

S’il regrette le manque de meneurs d’hommes à l’OM, Bernard Pardo a également évoqué l'impact négatif du changement fréquent d'entraîneurs au cours des dernières années sur les performances de l'équipe. Il assure que cette instabilité a des répercussions sur le bon fonctionnement du club. Ces déclarations pointent du doigt les défis plus profonds auxquels l'OM est confronté, soulignant la nécessité de changements significatifs en interne pour redresser la trajectoire du club en championnat.