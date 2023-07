Après l’arrivée d’Iliman Ndiaye, les supporters de l’OM font face à une potentielle déception pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

OM : Le futur adversaire de Marseille en Ligue des Champions est connu

Alors que l'Olympique de Marseille réalise un mercato estival d'envergure avec l'arrivée de joueurs de classe mondiale dont Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Geoffrey Kondogbia, le club phocéen doit maintenant se tourner vers ses échéances sportives à venir. Ayant terminé à la 3e place en Ligue 1 la saison dernière, l'OM devra passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions avant de pouvoir accéder aux phases de poules de la prestigieuse compétition européenne.

Le prochain adversaire de l'OM pour les barrages de la Ligue des Champions semble même déjà connu ou presque, il est question du Panathinaïkos. En effet, le club grec a pris une sérieuse option en s'imposant face à Dnipro (3-1) lors du match aller. Le match retour entre les deux équipes se déroulera ce mardi soir. Le vainqueur de cette double confrontation aura ainsi l'honneur de défier l'Olympique de Marseille pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, programmé le 8 ou 9 août prochain.

Les supporters marseillais bientôt interdits de déplacement

Toutefois, une mauvaise nouvelle plane sur Marseille. En effet, selon les informations du site grec Gazzetta, l'UEFA aurait d'ores et déjà prévu une interdiction de déplacement des supporters marseillais en Grèce, et vice versa pour le match retour au Vélodrome. Si cette décision se concrétise, l'OM devra alors disputer son match aller à Athènes sans le soutien de ses fans en tribunes. Cette interdiction de déplacement pourrait être annoncée par l'UEFA la semaine prochaine, en fonction du résultat du match retour entre le Panathinaïkos et Dnipro.

Pour les supporters marseillais, ce sera sans aucun doute un coup dur, car cela signifierait que leur rêve de soutenir leur équipe lors des tours préliminaires de la Ligue des Champions serait sérieusement compromis. Malgré cette éventuelle absence de son public, l'OM devra tout mettre en œuvre pour affronter son futur adversaire européen avec détermination et ambition.

Les hommes de Marcelino devront faire preuve de solidité et de cohésion pour espérer accéder aux phases de poules de la Ligue des Champions, un objectif prioritaire pour les Phocéens. La route vers l'Europe s'annonce très difficile, mais l'Olympique de Marseille est prêt à relever le défi. Ses joueurs sont aussi prêts à défendre fièrement ses couleurs sur la scène continentale.