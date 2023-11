Pour le match entre l’OM et l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa, Gennaro Gattuso prévoit des changements. Découvrez sa composition probable.

OM-Ajax : Gennaro Gattuso prévoit des changements tactiques

Lors du match aller face à l’Ajax Amsterdam le 21 septembre dernier, l'Olympique Marseille se retrouvait au cœur d'une violente tempête. Une réunion tumultueuse avec les représentants des supporters avait poussé les hauts décisionnaires du directoire de l’OM, dont Pablo Longoria, à se mettre temporairement en retrait de leurs fonctions.

L’entraîneur Marcelino ayant démissionné de son poste, c’est alors Pancho Abardonado qui assurait l'intérim sur le banc phocéen. Et sous ses ordres, l’OM est parvenu à ramener un bon point d’Amsterdam. Depuis cette rencontre, les Marseillais restent invaincus dans la compétition et occupent la première place du groupe avec huit points au compteur. En revanche, le club phocéen affiche un visage inquiétant en championnat.

Sur une incroyable série de matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1, l’OM sort d’un nul frustrant contre le RC Strasbourg (1-1), et a chuté à la douzième place du classement. Le nouvel entraîneur Gennaro Gattuso se retrouve alors sous presse et tentera de renouer avec le succès ce jeudi soir face à l’Ajax. Conscient de défaillances de son équipe, l’Italie prévoit d’ailleurs d’effectuer quelques changements tactiques pour cette rencontre.

Joaquin Correa aligné, Vitinha remplaçant

« Ce n'est pas une question de changer de joueurs ou de schéma tactique […] Le plus important, c'est de trouver cette régularité sur un match », avait déclaré Gennaro Gattuso en conférence de presse. L’entraîneur italien espère ainsi que ce match retour contre l’Ajax sera le début d’une belle série pour l’OM. Et pour cette rencontre prévue ce jeudi soir (21) au stade Vélodrome, Gennaro Gattuso devrait titulariser Joaquin Correa au détriment de Vitinha.

Malgré son manque d’efficacité - aucun but inscrit en dix rencontres - cette saison, l’attaquant argentin conserve toujours la confiance de son coach. Il devrait une nouvelle fois démarrer le match aux côtés d’Ismaïla Sarr et Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.

En l’absence de Valentin Rongier, blessé, le milieu de terrain de l’OM sera a priori composé de Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout et Amine Harit. Les inamovibles Jonathan Clauss et Renan Lodi animeront les couloirs droits et gauches de l’OM. Tandis que Samuel Gigot fera son retour en défense centrale en compagnie de Leonardo Balerdi. Les cages phocéennes seront protégées par Pau Lopez.

La composition probable de l’OM contre l’Ajax :

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : J. Clauss, S. Gigot, L. Balerdi, R. Lodi

Milieux de terrain : G. Kondogbia, J. Veretout, A. Harit,

Attaquants : I. Sarr, J. Correa et Aubameyang