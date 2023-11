Alors que Luis Campos est en pôle position pour Gabriel Moscardo, Luis Enrique aurait donné son feu vert pour l’arrivée du milieu des Corinthians au PSG.

Mercato PSG : Luis Enrique dit « oui » pour la signature de Gabriel Moscardo

Après la blessure de Warren Zaïre-Émery, qui va être éloigné des terrains jusqu’en 2024, un nouveau milieu de terrain pourrait débarquer dans l’effectif du Paris Saint-Germain durant le prochain mercato estival. En concurrence avec le barca et Chelsea pour le jeune Gabriel Moscardo, le PSG serait en pôle position pour la signature du prodige des Corinthians. Luis Campos serait même attendu à Sao Paulo ce weekend lors de l’avant-dernière journée du championnat brésilien pour tenter de finaliser le transfert du joueur de 18 ans.

D’après les informations du quotidien catalan sport, Luis Enrique aurait même déjà donné son feu vert à Luis Campos afin de finaliser l’opération. Le média espagnol explique que l’ancien coach du Barça aurait confié en interne que Gabriel Moscardo possède un profil qui lui permettra de devenir, à moyen terme, un joueur de référence à son poste en Europe, même s’il aura besoin d’une période d’adaptation. Surtout que le montant réclamé par le club brésilien n’est pas de nature à effrayer les Rouge et Bleu.

Gabriel Moscardo au Paris SG pour 25M€ ?

Après la presse espagnole et française, les médias espagnols assurent à leur tour que Gabriel Moscardo se rapproche d’une signature en faveur du Paris Saint-Germain. En effet, selon Sport, le jeune compatriote de Marquinhos serait proche de passer sous pavillon parisien contre un chèque de 25 millions d’euros. Luis Enrique serait convaincu de ses capacités pour devenir rapidement un élément incontournable dans les années à venir. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi souhaiteraient régler au plus vite ce dossier afin d’éviter un échec similaire à celui d’Endrick, qui a finalement donné son accord au Real Madrid. Affaire à suivre donc…