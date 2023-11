Revenu blessé de sélection, l’international brésilien ne va pas rejouer de si tôt avec le PSG, qui vient de publier un point médical à cet effet.

PSG : Marquinhos indisponible dix jours

En ouverture de la treizième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille l’AS Monaco ce vendredi soir au Parc des Princes. Leader avec 27 points, le PSG ne compte que trois points d’avance sur son adversaire monégasque. C’est donc un match très important qui attend les Rouge et Bleu qui veulent conserver leur place au classement. Cependant, Luis Enrique va devoir compter avec des absents de taille lors de cette rencontre. Blessé pour sa grande première en équipe de France, le jeune milieu de terrain Warren Zaïre-Emery (17 ans) est forfait jusqu’à la fin de l’année civile. Mais ce n’est pas puisque l’entraîneur parisien devrait aussi faire sans son capitaine.

« Victime d’une petite lésion aux ischio-jambiers droits, Marquinhos restera en soins pendant 10 jours », écrit le club de la capitale française sur son site ce jeudi après-midi. Rentré blessé de sélection, le défenseur central de 28 ans est donc forfait pour le match de demain contre l’AS Monaco, et surtout le choc de Ligue des Champions face à Newcastle United, mardi prochain, au Parc des Princes. Pour le reste, le Paris SG indique que Nuno Mendes continue son protocole de soins et Presnel Kimpembe poursuit sa reprise progressive avec le groupe. Pour autant, Luis Enrique pourrait bien compter sur deux retours importants pour la réception de l’ASM.

Danilo et Marco Asensio de retour dans le groupe du PSG

Pour la réception de l’équipe de la Principauté, Luis Enrique va pouvoir compter sur un retour en attaque et un autre qui pourrait compenser le forfait de Marquinhos. Blessé depuis plus de deux mois et de retour à l’entraînement collectif il y a dix jours, l'attaquant espagnol Marco Asensio postule pour une place dans le groupe du Paris Saint-Germain pour le choc contre l’AS Monaco. Victime d’une douleur à l'ischio-jambier droit et écarté des terrains depuis le 3 novembre passé, le polyvalent international portugais Danilo Pereira est apte à jouer et sera lui aussi dans le groupe de Luis Enrique face aux garçons d’Adi Hütter.