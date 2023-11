Au-delà du match de l'ASSE contre Amiens SC, Laurent Batlles a fixé un objectif de points à son équipe avant la trêve hivernale.

L'ASSE a un série de 5 matchs à jouer avec des absents

L'ASSE va se déplacer à Amiens, samedi, dans une periode de grand doute. Les Verts sont sur une série de trois défaites consécutives et 8 buts concédés. En plus, Laurent Batlles doit recomposer son équipe chaque journée, car il a des blessés encore à l'infirmerie. Ils sont cinq absents pour le match contre les Amiénois. En plus du gardien de but N°1, Gautier Larsonneur, l'attaquant Ibrahima Wadji, le milieu de terrain Thomas Monconduit et les recrues Mahmoud Bentayg (arrière gauche) et Stéphane Diarra (ailier) ne sont pas disponibles.

Saint-Etienne a pourtant une série de 5 matchs, y compris la coupe de France, à disputer en l'espace de 18 jours. L'entraineur va donc devoir gérer son groupe diminué, afin de sortir de cette phase avec le maximum de points. « Il va y avoir une gestion de l’effectif pour que tout le monde puisse performer », a-t-il laissé entendre.

Laurent Batlles et son équipe visent 7 points sur 12 avant la trêve hivernale

Mais il ne s'agira pas pour les Verts que de performer, ils devront impérativement prendre des points pour rejoindre le peloton de tête dans la course pour la montée en Ligue 1. Actuel 7e au classement, après 15 journées de championnat, l'ASSE souhaite finir parmi les trois premiers à la mi-saison. Laurent Batlles a indiqué le nombre de points à glaner pour atteindre la 19e journées, le 19 décembre : « L’idéal serait de prendre entre six et sept points ».

En Ligue 2, les Stéphanois joueront l'EA Guingamp, les Girondins de Bordeaux et le SC Bastia, après Amiens. Il y aura donc 12 points en jeu. Laurent Batlles estime qu'avec 7 points, lui et son équipe seraient dans les cordes de ce qu’ils se sont fixé comme objectif. Cependant, ils espèrent toujours gagner tous leurs matchs.