En dépit de la belle victoire de l’OM face à l’Ajax Amsterdam (4-3), Gennaro Gattuso cristallise certaines tensions au sein du club phocéen.

OM : Des relations tendues entre Gennaro Gattuso et Jean-Pierre Papin

Ce jeudi soir, l'Olympique de Marseille a célébré une belle victoire contre l'Ajax Amsterdam (4-3) en Ligue Europa, mais en coulisses, des changements majeurs ont été effectués. Avant le coup d'envoi de la rencontre, la direction phocéenne a en effet officialisé l'arrivée de Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif, tout en annonçant une évolution des fonctions de Jean-Pierre Papin.

L'ancien Ballon d'Or 1991, qui occupait jusque-là les postes d'ambassadeur et de conseiller sportif du président Pablo Longoria, est devenu le nouvel entraîneur de l'équipe réserve de l'OM. Cette nomination s'accompagne d'interrogations quant à son impact sur les relations entre Gennaro Gattuso et la légende phocéenne. Est-ce une manœuvre pour éloigner JPP de l’équipe première ? La Provence émet quelques réserves et souligne une possible tension entre Gennaro Gattuso, l'entraîneur actuel de l'OM, et Jean-Pierre Papin, remettant en question la dynamique au sein du club.

Gennaro Gattuso, les tensions se multiplient à l'Olympique de Marseille

La source explique que la récente sortie médiatique de l’ancien attaquant français, dénonçant le manque de travail des attaquants en Ligue 1, a fortement déplu à l’entraîneur italien. Ce dernier aurait interprété cette critique comme une attaque indirecte envers ses buteurs, notamment Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang. Ces tensions, également ressenties en interne, auraient même provoqué l'irritation de plusieurs membres de la direction, dont le président Pablo Longoria.

Ainsi, même si la victoire contre l'Ajax Amsterdam a sans aucun doute apporté un soulagement à l’entraîneur de l’OM et à son équipe, les coulisses du club semblent être marquées par des tensions persistantes. D’autant plus qu’une altercation entre Gennaro Gattuso et Iliman Ndiaye a été éclatée au bord du terrain lors du match contre l’Ajax. Pour le moment, le calme est revenu à l’OM et le club phocéen a renoué avec le gout de la victoire. Les Phocéens peuvent même se qualifier directement pour les 8es de finale de la Ligue Europa en allant cherchant au moins le point du nul face à Brighton dans deux semaines.