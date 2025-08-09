Mercato : L’OM et la Juve négocient un nouveau deal !

L’OM et la Juventus pourraient sceller un nouveau deal après le transfert de Timothy Weah. La Veille Dame s’attaque à un chouchou de Roberto De Zerbi.

Mercato OM : Un jeune crack dans le viseur de la Juve

Pierre-Emile Højbjerg attire plusieurs clubs cet été. Le milieu danois de l’OM a vu son nom circuler en Italie et en Turquie. Sorti d’une saison solide (32 matchs, 3 buts, 4 passes décisives), il a confirmé en présaison avec 4 nouvelles apparitions. Sa régularité, sa lecture du jeu et son volume de course séduisent. Rapidement, les courtisans se sont manifestés.

En Turquie, le Besiktas a pris des renseignements. Le club voit en lui un renfort idéal pour son entrejeu. En Italie, la Juventus l’a placé sur sa liste, convaincue par son profil complet. Selon la Gazzetta dello Sport, il figure parmi les cibles estivales de la Vieille Dame.

Mais à Marseille, on tempère. Les rumeurs de négociations avancées avec le Besiktas, relayées en Turquie, ont été démenties. La direction phocéenne refuse d’ouvrir la porte. Roberto De Zerbi est clair : Højbjerg reste. Le technicien, au contraire, réclame des renforts au milieu. Les pistes menant à Ismaël Bennacer ou Matt O’Riley sont étudiées.