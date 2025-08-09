Mercato PSG : Il rejette le Paris SG malgré une offre en or

Le PSG est l’un des clubs les plus dépensiers du mercato ces dernières années. Mais malgré sa puissance financière, le club français n’a pas pu attirer certains grands noms. C’est le cas d’Eden Hazard, qui a récemment levé le voile sur un épisode méconnu de sa carrière et qui le lie au Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Un rendez-vous manqué avec Paris

Lors de sa dernière saison au LOSC, en 2011-2012, Eden Hazard était l’une des pépites les plus convoitées d’Europe. Le PSG, alors en pleine ascension sous l’ère qatari, avait tenté de l’attirer au Parc des Princes. « Le PSG avait essayé, j’étais toujours resté en bons contacts avec Nasser (Al-Khelaïfi) », a confié l’ancien numéro 10 sur Twitch dans l’émission Zack en roue libre.

Lire aussi : Mercato OM : C’est acté, Eden Hazard va faire son retour en France

Séduit par le Paris Saint-Germain, Hazard s’était même rendu au Parc pour assister à un match. Mais l’appel de la Ligue 1 n’a pas suffi à infléchir sa décision.

Chelsea plutôt que la Ligue 1 et le Paris SG

Le Belge a choisi la Premier League et Chelsea, tournant définitivement le dos à un retour en Ligue 1. « Je n’avais pas envie de repartir en Ligue 1… Je ne me voyais pas jouer contre Lille, marquer contre eux… ça ne le faisait pas », a-t-il expliqué.

À voir

Mercato FC Barcelone : Énorme revirement pour Ter Stegen !

Lire aussi : Supercoupe UEFA : Tottenham chauffe déjà le PSG

Ce choix a façonné sa carrière : deux titres de champion d’Angleterre et une Ligue Europa plus tard, Hazard aura marqué Stamford Bridge, laissant aux Parisiens le regret d’un joyau manqué.