Mercato FC Nantes : Kita déchire une offre de 25 M€ !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita reste intransigeant sur sa position. Le dirigeant nantais a fixé un prix XXL pour l’une de ses pépites.

Mercato FC Nantes : Kita repousse l’offensive du Paris FC

Le Paris FC a déjà arraché Moses Simon au FC Nantes. Maintenant, il veut Matthis Abline. L’attaquant de 22 ans, ancien coéquipier de Simon, est devenu la priorité du promu en attaque. Ambitieux pour son retour en Ligue 1, le club parisien a proposé 25 millions d’euros. L’information, révélée par Le Parisien et L’Equipe, a été confirmée par RMC Sport. Mais Nantes a refusé. Les Canaris ne comptent pas céder facilement. Pour eux, Abline ne partira qu’en cas d’offre XXL.

Dès juin, Waldemar Kita avait fixé le prix : au moins 50 millions. Il visait déjà l’OM qui s’intéressait à l’attaquant. Nantes a pourtant déjà vendu pour près de 40 millions cet été. Simon, Douglas Augusto, Castelletto, Chirivella et surtout Nathan Zézé vendu 20 millions à Neom, ont quitté le club. Un record pour les Canaris dans le sens des départs.

Reste une question : le Paris FC tentera-t-il un nouvel assaut ? Abline, neuf buts en Ligue 1 la saison passée, pourrait être au centre des discussions ce samedi, lors du match amical entre les deux équipes à la Beaujoire.