Mercato FC Barcelone : Énorme revirement pour Ter Stegen !

Annoncé sur le départ et dépossédé de son brassard, Marc-André ter Stegen voit finalement la situation se retourner en sa faveur. Le FC Barcelone vient d’acter un changement majeur qui relance totalement l’avenir du portier allemand.

Mercato FC Barcelone : D’un conflit ouvert à une réconciliation inattendue

Ces dernières semaines, l’avenir de Marc-André ter Stegen semblait s’éloigner du Camp Nou. Accusé par sa direction d’avoir aggravé volontairement sa blessure pour éviter un transfert, le gardien allemand avait même perdu son brassard de capitaine.

Cette tension empêchait également le Barça d’enregistrer sa dernière recrue, Joan Garcia, auprès de la Liga. Mais ce vendredi, coup de théâtre : le natif de Mönchengladbach a signé l’autorisation permettant au club de transmettre à la Liga son rapport médical, levant ainsi tout blocage.

Ter Stegen, capitaine à nouveau

Dans un communiqué officiel, le Barça a confirmé que « l’affaire disciplinaire a été close » et que l’international allemand retrouvait immédiatement son statut de capitaine. Une issue apaisée qui marque un tournant dans ce feuilleton tendu.

À 33 ans, le gardien international allemand reste plus que jamais un pilier du vestiaire blaugrana. Ce revirement laisse entrevoir une saison où le portier pourrait redevenir un symbole de stabilité dans un club en quête d’équilibre.