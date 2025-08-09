Mercato OM : Une signature prioritaire sérieusement menacée

L’OM pensait tenir une piste solide avec Amine Adli, mais un concurrent inattendu vient bouleverser la donne. Les moyens financiers en jeu pourraient compromettre l’une des priorités estivales du club.

Mercato OM : Amine Adli, cible numéro un de Longoria

Le mercato marseillais impressionne déjà avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Facundo Medina ou encore Timothy Weah. Pablo Longoria et Mehdi Benatia avaient ciblé un nouveau renfort de taille : Amine Adli. Le milieu de 25 ans, brillant à Bayer Leverkusen, représentait le profil parfait pour densifier l’entrejeu phocéen.

Lire aussi : Mercato : Accord scellé pour un milieu de terrain

Après un premier échec il y a quelques saisons, Benatia comptait sur cette fenêtre estivale pour finaliser le dossier. Mais la sérénité marseillaise a pris un sérieux coup face à une concurrence soudaine et redoutable.

Bournemouth, un adversaire redoutable

Selon Florian Plettenberg, Bournemouth est entré dans la course avec des arguments que Marseille ne peut égaler. Forts des ventes colossales de Dean Huijsen et Ilya Zabarnyi (près de 120 millions d’euros cumulés), les Cherries disposent d’une puissance financière supérieure.

À voir

Mercato PSG : Il rejette le Paris SG malgré une offre en or

Lire aussi : Marseille – Aston Villa : De Zerbi réorganise son groupe, la compo

Le Bayer Leverkusen pourrait libérer son joueur pour environ 20 millions d’euros, une somme conséquente pour Marseille après ses investissements récents. Le club phocéen devra trancher rapidement : prendre le risque d’un nouvel achat important ou se tourner vers une alternative. La réponse, attendue d’ici la fin du mois d’août, pourrait bien décider d’une partie du visage de Marseille version 2025.