Mercato ASSE : Ça s’accélère pour un départ majeur !

À quelques jours de la reprise en Ligue 2, l’ASSE pourrait perdre un nouveau cadre au cours de ce mercato. Mickaël Nadé, pilier de la défense stéphanoise, est sur le point de céder aux sirènes venues de l’étranger.

Mercato ASSE : Nadé, un pilier prêt à plier bagage

Eirik Horneland, déjà confronté aux incertitudes autour de plusieurs joueurs, doit désormais gérer un nouveau dossier brûlant. Alors que Pierre Ekwah, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili nourrissent des envies d’ailleurs, Mickaël Nadé rejoint la liste des potentiels partants.

Le défenseur central de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2028 avec une année optionnelle, est la cible prioritaire de Blackburn qui a formulé une offre avoisinant les 3,5 millions d’euros, selon Africafoot.

Les discussions avec le club anglais de Championship seraient déjà bien avancées, et Nadé, séduit par cette opportunité, ne cache plus sa volonté de franchir un nouveau cap. Un départ qui fragiliserait encore un peu plus la stabilité défensive des Verts, à l’aube d’une saison charnière.

Des sollicitations venues de tous horizons

Si Blackburn semble tenir la corde, Nadé ne manque pas de prétendants. Le Hellas Vérone, plusieurs clubs de Major League Soccer (Austin FC, New York City FC, Charlotte FC) ainsi que des formations turques, russes et anglaises comme Nottingham Forest se sont renseignés. Autant de pistes qui pourraient faire monter les enchères dans les prochains jours.

Titularisé à 25 reprises en Ligue 1 la saison dernière, le solide défenseur sait que son profil physique et son expérience séduisent bien au-delà de la Ligue 2. Mais ce potentiel départ constitue un casse-tête pour Horneland, déjà contraint de composer avec un effectif fragilisé.