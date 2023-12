Passé par l'EA Guingamp entre 2010 et 2016, Jocelyn Gourvennec a marqué certains joueurs du club breton. Certains valident son arrivée au FC Nantes.

Que les supporters se rassurent, le FC Nantes a fait un bon choix en nommant Jocelyn Gourvennec à la tête de l'équipe première, mercredi. Du moins, à en croire les propos de ceux qui ont été ses protégés à l'EA Guingamp, entre 2010 et 2016. On retrouve Mustapha Yatabaré ou encore Lionel Mathis, deux joueurs qui n'évoluent plus au sein du club breton. Le premier joue en D2 turque à Gençlerbirliği, tandis que le second a pris sa retraite en mai 2017.

Dans un entretien pour France Bleu, les deux ont donné leur avis sur celui qui va diriger son premier match contre l'OGC Nice, ce samedi soir. Satisfaits de son arrivée chez les Canaris, ils évoquent les points forts de ce nouveau coach inconnu pour les supporters nantais. Mustapha Yatabaré assure d'abord que Jocelyn Gourvennec fait partie des entraîneurs « à la force tranquille », qui privilégie « la communication » pour comprendre ses joueurs. Lionel Mathis, lui, appuie le fait qu'il sait « s'entourer de bonnes personnes ». Un bon point pour travailler dans de bonnes conditions, et ainsi relancer un FCN en difficulté ces derniers temps.

Une capacité à analyser ses meilleurs éléments

Âgé de 51 ans, Jocelyn Gourvennec n'en est pas à son coup d'essai. L'homme s'est déjà fait un nom au sein de la Ligue 1, avec pas moins de 3 clubs entraînés : l'EA Guingamp donc (298 matchs entre 2010 et 2016, puis de 2018 à 2019), mais aussi les Girondins de Bordeaux (71 matchs entre 2016 et 2018) et le Lille OSC (49 matchs entre 2021 et 2022).

Une expérience qui lui permet aujourd'hui d'avoir certains atouts, comme l'explique Lionel Mathis. « Il arrive vite à se rendre compte des personnes sur lesquelles s'appuyer, il va s'en servir comme relais pour avoir le ressenti sur les séances d'entraînement, la vie de groupe » soulève l'ancien milieu de terrain. Des qualités qu'il faudra montrer dès la réception de Nice donc, comptant pour la 14ème journée de Ligue 1 ce samedi. Le FCN est onzième avec 15 points, et ne compte que 4 unités d'avance sur le barragiste lorientais. De son côté, le Gym est deuxième avec 29 points, à une unité du leader parisien.