Deux joueurs ont fait leur retour dans le groupe de l'ASSE, et probablement dans la compo, pour affronter Amiens SC. Une bonne nouvelle pour Laurent Batlles, dont l'équipe est fortement diminuée du fait des blessures.

ASSE : Dylan Batubinsika retrouve sa place dans la défense à quatre

L'ASSE est Amiens pour le match de la 16e journée de Ligue 2. Les Verts sont toujours privés de leur gardien de but N°1, Gautier Larsonneur. Cinq autres joueurs, en reprise ou à l'infirmerie, sont aussi absents du groupe de 18 joueurs convoqués par Laurent Batlles. Il s'agit du défenseur latéral gauche Mahmoud Bentayg, du milieu de terrain Thomas Monconduit, de l'ailier Stéphane Diarra et de l'avant-centre Ibrahima Wadji.

Annoncé en conférence de presse par Laurent Batlles, le retour de Dylan Batubinsika est effectif. Il revient après un peu plus d'un mois d'absence due à une blessure aux ischios. Il devrait retrouver sa place dans le onze, aux côtés d'Anthony Briançon en défense centrale. Dennis Appiah et Léo Pétrot garderont leur position latérale, respectivement à droire et à gauche. L'entraineur de Saint-Etienne retrouve donc sa défense classique qui avait permis à son équipe de se hisser sur le podium. Derrière la défense à quatre, Etienne Green sera titulaire, malgré 8 buts concédés ces trois dernières journées.

Ibrahim Sissoko en pointe, Gaëtan Charbonnier sur le banc

Au milieu, Laurent Batlles ne devrait pas toucher le trio Lamine Fomba - Florian Tardieu - Benjamin Bouchouari. En attaque, Mathieu Cafaro et Maxence Rivera, qui est de retour de suspension, devraient accompagner le buteur Ibrahim Sissoko (8 buts en 15 matchs). En effet, le coach stéphanois avait aligné Gaëtan Charbonnier et Sissoko contre Pau FC, mais la paire d'avant-centre n'avait pas été efficace. L'ASSE avait perdu le match disputé à Geoffroy-Guichard (1-2).

La compo probable de l'ASSE contre Amiens SC :

Gardien de but : E. Green

Défenseurs : D. Appiah, D. Batubinsika, A. Briançon, L. Pétrot

Milieux de terrain : L. Fomba, B. Bouchouari, F. Tardieu

Attaquants : M. Cafaro, M. Rivera, I. Sissoko

Remplaçants : M. Dreyer, M. Nadé, A. Moueffek, D. Chambost, V. Lobry, K. Cissé, G. Charbonnier.