Pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Le Havre accueille le PSG ce dimanche à 13h. Luis Enrique pourrait réserver une grosse surprise dans sa compo.

Le Havre-PSG : Marco Asensio préféré à Ramos ou Kolo Muani ?

Cet après-midi, pour le compte de la quatorzième journée du championnat français, le Paris Saint-Germain, premier au classement, sera sur la pelouse du stade Océane pour affronter Le Havre, huitième. À quelques heures de cette rencontre, les médias ont tenté d’imaginer la composition d’équipe que Luis Enrique pourrait aligner face au promu havrais. Et selon L’Equipe, le technicien espagnol pourrait réserver une grosse surprise en attaque avec la titularisation de Marco Asensio dans un rôle de numéro 9. De retour de blessure après plus de deux mois à l’infirmerie, l’ancien attaquant du Real Madrid pourrait donc être préféré à Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani. Mais le quotidien sportif pense que l’international espagnol pourrait également être aligné au coeur du jeu parisien dans une position de numéro 10.

« Il ne sera pas impossible de le voir au cœur du jeu, dans une position similaire à celle de Vitinha ou Lee Kang-In », assure le média francilien après avoir interrogé le premier entraîneur d’Asensio à Majorque. « Pour moi sa meilleure position, c’est numéro 10 (…), c’est comme ça qu’il va pouvoir utiliser sa qualité de passe. La clé pour lui, c’est la liberté que va lui donner Luis Enrique », explique José Luis Oltra. Pour le reste, Luis Enrique pourrait profiter de ce match pour procéder à un turnover pour faire reposer certains cadres. Ainsi, Manuel Ugarte, Achraf Hakimi, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé pourraient souffler un peu ce dimanche au repos. Marquinhos, Warren Zaïre Emery, Presnel Kimpembe, et Nuno Mendes sont toujours indisponibles.

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait enchaîner. En défense, Milan Skriniar et Lucas Hernandez sont attendus dans la charnière. Nordi Mukiele, lui, devrait être aligné dans le couloir gauche et Carlos Soler à droite, selon Le Parisien, qui voit Manuel Ugarte et Vitinha titulaires au milieu de terrain. Le troisième poste du milieu devant se disputer entre Fabian Ruiz et Kang-In Lee, à en croire le quotidien régional. En face, l’entraîneur du Havre, Luka Elsner, devrait évoluer dans son habituel 5-3-2. Arthur Desmas est attendu dans les cages devant une défense à cinq composée de Loïc Nego, Arouna Sangante, Étienne Youté, Gautier Lloris, Christopher Opéri. Au milieu, Daler Kouzaïev et Rassoul Ndiayie vont entourer la sentinelle Abdoulaye Touré tandis que l'attaque sera l’affaire de Mohamed Bayo et Nabil Alioui.

La compo probable du Havre

Gardien : Desmas

Défenseurs : Nego, Sangante, Youté, Lloris, Opéri

Milieux : Kuzyaev, Touré, Ndiaye

Attaquants : Alioui, Bayo.

L’équipe possible du PSG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele

Milieux : Ruiz/Lee, Ugarte, Vitinha

Attaquants : Dembélé, Asensio/Ramos, Mbappé.