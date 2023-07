Luka Elsner vient d'être récompensé de sa belle saison par une prolongation de contrat. Il est désormais lié au Havre jusqu'en 2025.

Mercato Le Havre : Luka Elsner poursuit deux années de plus

C'est la suite logique ! Après une saison en Ligue 2 bien au-delà des attentes, durant laquelle il a amené le club tout en haut du championnat de Ligue 2, Luka Elsner a été prolongé par Le Havre. Le coach slovène devrait entraîner les Ciel et Marine jusqu'en 2025. Personne n'aurait pu prédire la saison 2022-23 du Havre.

La nouvelle équipe dirigeante, mise en place fin juin 2022, dirigée par Mathieu Bodmer, a fait des miracles. Arrivée une semaine avant la reprise, elle avait pour mission de reconstruire tout un effectif et tout un staff. En modernisant leur approche grâce à la data et quelques bonnes idées, les dirigeants ont construit un groupe composé de jeunes du centre peu utilisés par l'ancien entraîneur, ou des pensionnaires d'autres clubs de Ligue 2, un peu trop sur le banc à leur goût.

C'est donc un effectif loin d'être taillé pour la montée directe comme le FC Metz ou les Girondins de Bordeaux qu'a hérité Luka Elsner, mais dont l'esprit de revanche lui permettra de soulever des montagnes. Preuve en est, après un nul et une défaite en début de saison, les "hacmen" ont enchaîné 32 matchs sans défaite d'affillée, soit le record en Ligue 2, ex-aequo avec Sedan en 1955. Si le rythme s'est un peu écroulé en fin de saison, Le Havre a finalement obtenu sa montée en remportant le championnat lors de la dernière journée, après 14 ans d'attente.

Le HAC, une équipe à construire

Si la saison précédente est une grande réussite, attention à ce que la suivante ne soit pas un fiasco. Car le HAC n'a pas les armes pour la Ligue 1. L'effectif est trop jeune, trop inexpérimenté, et encore trop faible pour résister plus haut. C'est pourquoi les dirigeants ont activé leurs premières pistes et annoncé les premières recrues estivales. Yoann Salmier, ancien défenseur de Troyes viendra apporter son expérience du très haut niveau. C'est aussi le cas de Loic Négo, formé à Nantes, qui évolue à MOL Fehérvár en Hongrie depuis 2015. Le latéral droit renforcera l'arrière-garde havraise.