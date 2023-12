Franck Haise n'est pas totalement satisfait de son équipe. Malgré la victoire 3-2 face à l'Olympique Lyonnais, le RC Lens a affiché une faille qui pose problème.

Les Sang et Or poursuivent leur série d'invincibilité en Ligue 1. Ils ont ajouté une quatrième victoire sur leurs cinq dernières sorties (un nul) en s'imposant 3-2 face à l'Olympique Lyonnais lors de la 14e journée. Ceci grâce à un doublé de Przemysław Frankowski. Un succès qui fait du bien à Franck Haise et ses hommes après la claque 6-0 reçue face à Arsenal en Ligue des Champions. Mais tout n'était pas parfait puisque le Racing Club de Lens a confirmé une tendance qui commence à trop durer depuis le début de saison. Il s'agit d'une faille qui n'échappe pas à la vigilance de l'entraîneur lensois.

Lens est loin de disposer d'une défense assurance tout risque. En témoignent les chiffres enregistrés sur les phases arrêtées depuis le début de saison. L'équipe de Franck Haise a concédé six buts sur phases arrêtées sur les 15 buts encaissés jusque-là cette saison. Les derniers buts concédés dans ce registre remontent seulement à la victoire 3-2 assurée devant l'Olympique Lyonnais. Il s'agit du doublé de Jack O'Brien sur corner.

Les assurances de Franck Haise pour corriger le tir

Il est clair que les Sang et Or présentent une fébrilité inquiétante dans leur base arrière. Une faille que les adversaires ont su identifier et exploiter à bon escient. Mais pour Franck Haise, cela ne saurait encore trop durer. Le technicien français assure que son équipe « travaille, on étudie, mais il faut être très concentré ». Un axe de progression capital qui devrait aider le Racing Club de Lens à réaliser une meilleure saison, alors qu'ils sont actuellement 7e de Ligue 1.