À l’issue de la défaite du Stade Rennais face à l’OM (2-0) ce dimanche au Vélodrome, Benjamin Bourigeaud a envoyé un message fort à ses coéquipiers.

Le Stade Rennais continue sa descente vers le bas du tableau. Ce dimanche soir, l'équipe entraînée par Julien Stéphan a subi une défaite contre l'Olympique de Marseille (2-0) à l'Orange Vélodrome en clôture de la 14e journée de la Ligue 1. Les Bretons se retrouvent désormais à la 12e place avec seulement 15 points, n'ayant qu'une mince avance de trois points sur la zone de relégation. Ce revers face à l’OM a alors suscité une réaction vive de la part de Benjamin Bourigeaud.

Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud dénonce le manque d’efficacité de son équipe

Habitué à exprimer son mécontentement, le milieu de terrain du SRFC a sévèrement critiqué l’attitude de ses coéquipiers lors d'une interview accordée au diffuseur Prime Video. Il a surtout souligné le manque de respect des consignes préalables et a accusé son équipe de se mettre en difficulté dès le début du match, rappelant au passage le but concédé dès la 8e minute sur le penalty converti par Pierre-Emerick Aubameyang.

Le joueur de 29 ans déplore aussi le manque de solidité défensive de son équipe face aux Marseillais. « Le deuxième but est frustrant […] Il faut voir comment nous défendons, ce n'est pas possible », a-t-il déclaré. Benjamin Bourigeaud a souligné le manque de réalisme du Stade Rennais et exprimé son agacement face aux buts encaissés. « Il va falloir arrêter », a-t-il ajouté. Le milieu de terrain a insisté sur le fait que pour espérer un meilleur résultat, son équipe devra faire mieux.

Le Stade Rennais devra donc montrer un visage plus séduisant lors du prochain match contre l'AS Monaco au Roazhon Park lors de la 15e journée. Une réaction positive des Rouges et Noirs face aux Monégasques est attendue. Il faudra prendre les trois points à domicile, car tout autre résultat les placera dans une situation très délicate.