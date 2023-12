Alors qu’un départ de Gennaro Gattuso reste toujours possible, la direction de l’OM aurait déjà identifié l’entraîneur qui pourrait le remplacer.

Mercato OM : Gennaro Gattuso reste toujours sous pression à Marseille

La belle victoire de l'Olympique de Marseille contre le Stade Rennais (2-0) offre un moment d'apaisement, mais elle ne semble pas suffisante pour apaiser toutes les inquiétudes dans les rangs des supporters. Gennaro Gattuso, arrivé en début de saison après la démission surprise de Marcelino, peine toujours à convaincre, et les résultats en championnat ne sont pas à la hauteur des attentes.

Avant ce succès contre Rennes, l'OM était sur une série de quatre matchs sans victoire en championnat, mettant en lumière les difficultés actuelles de l'équipe phocéenne sous la direction de Gennaro Gattuso. Avec seulement deux victoires en sept matchs de championnat, le bilan de l'entraîneur italien n'inspire pas la confiance nécessaire pour un club ambitieux comme l'OM. La question cruciale qui se pose maintenant est de savoir si l'Olympique de Marseille, invaincu en Ligue Europa, peut maintenir cette dynamique positive et enchaîner les succès pour remonter dans la course au podium.

L’OM est-il vraiment guéri ? Le calendrier à venir offre une opportunité de réponse , avec des rencontres contre l'OL, le FC Lorient et Clermont, trois équipes positionnées dans le bas du tableau. D’ailleurs, Nabil Djellit, chroniqueur dans l'Équipe du Soir, a expliqué que l'avenir de la légende de l’AC Milan sera déterminé par sa capacité à remporter ces matchs apparemment à la portée des Phocéens.

Paulo Fonseca, une option pour succéder à Gennaro Gattuso

Malgré les récentes victoires contre l'Ajax et Rennes, Gennaro Gattuso demeure sous pression à l'OM. L'idée de son départ n'est pas écartée. « Ce n’est pas un pari, c’est une tendance qui aurait pu être nette si la semaine s’était mal passée », a déclaré Nabil Djellit. De plus, les dirigeants marseillais semblent déjà explorer des alternatives pour succéder à Gattuso. Et selon les informations relayées par le compte Twitter BeOM, le nom de Paulo Fonseca, actuel entraîneur du LOSC, ressort comme une possibilité.

Les dirigeants marseillais avaient déjà tenté de recruter le technicien portugais cet été, mais ce dernier avait préféré rester à Lille. Malgré cette première tentative manquée, l’OM resterait toujours en embuscade pour s’offrir Paulo Fonseca qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le LOSC.

La situation contractuelle de l’entraîneur lillois offre une opportunité de transition pour l'OM, qui pourrait chercher à renforcer son équipe technique l'été prochain. Une future collaboration entre les deux parties n’est pas à exclure, d’autant plus que Gennaro Gattuso n’est pas certain de prolonger son aventure à Marseille d’ici la fin de la saison en cours.