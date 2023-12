Alors que le mercato hivernal ouvre officiellement ses portes le 1er janvier prochain, les dirigeants du PSG ont d’ores et déjà tranché pour l’avenir de certains joueurs.

Mercato PSG : Luis Campos espère boucler deux renforts

Avec la blessure de Fabian Ruiz, qui pourrait lui aussi être forfait jusqu’à la fin de l’année civile, le Paris Saint-Germain pourrait chambouler ses plans sur le prochain mercato hivernal. En effet, selon les renseignements obtenus par le quotidien L'Équipe, Luis Enrique aurait réclamé à sa direction le renfort d’un milieu de terrain pour compenser les absences de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. Dans l’optique des matches de Ligue des Champions, l’entraîneur du club de la capitale française aimerait s’offrir les services d’un milieu défensif pour équilibrer son entrejeu. Toujours selon la même source, le staff technique parisien serait également en quête d’un latéral gauche pour remplacer Nuno Mendes, qui ne devrait pas revenir à la compétition avant février 2024. Mais ce n’est pas tout.

Arnau Tenas et Cher Ndour prêtés cet hiver ?

Le journal sportif ajoute qu’il pourrait y avoir d’autres mouvements au Paris Saint-Germain en cas de départs définitifs ou de prêts. Dans cette optique, le quotidien catalan Sport révèle que les dirigeants parisiens seraient en train de réfléchir à l’idée d’envoyer leur troisième gardien de but Arnau Tenas en prêt pour six mois afin de lui permettre d’avoir du temps de jeu dans la seconde moitié de saison. Le club de la capitale française compte sur l’ancien joueur du FC Barcelone pour le futur et pense qu’un prêt dans une autre équipe pourrait lui permettre de poursuivre sa progression en se frottant au monde professionnel.

De son côté, le compte spécialisé PSGInside_Actus annonce que le jeune milieu de terrain italien, Cher Ndour, devrait lui aussi partir en prêt durant le mercato de janvier. Le compte Twitter dédié au PSG explique que le staff parisien exprime son inquiétude sur sa « condition physique et son sérieux à l’entraînement. » Luis Campos et Luis Enrique aimeraient donc prêter Cher Ndour pour voir s’il est capable de « s’imposer en dehors du PSG. » Pour le moment, l’ancien prodige du Benfica Lisbonne aurait des prétendants au Portugal, en Italie et aux Pays-Bas.