Comme annoncé, Gautier Larsonneur est dans le groupe de l’ASSE pour la réception de Guingamp. Un petit nouveau également. Laurent Batlles va-t-il faire les changements annoncés dans sa compo ?

ASSE : Gautier Larsonneur revient, Matthieu Dreyer sort du groupe

L’ASSE peut souffler un bon coup, son gardien de but N°1 est de retour dans le groupe. Il est apte et impatient de rejouer en Ligue 2 comme l’a fait savoir Laurent Batlles en conférence de presse d’avant-match. Le retour de Gautier Larsonneur est une super nouvelle pour les Verts et leur entraineur, car le portier avait été décisif lors des 11 premières journées du championnat, avant sa blessure à l’épaule. La grande interrogation demeure sa forme. Il a passé un peu plus d’un mois sans jouer. De plus, son retour avait été annoncé pour la mi-janvier 2024 par le staff médical du Saint-Etienne.

Il est donc surprenant de le revoir le portier 26 ans dans le groupe stéphanois avec six semaines d’avance. Des supporters stéphanois estiment que son retour est précipité, en raison des mauvais résultats des Verts avec la doublure Etienne Green. Mais, Laurent Batlles a bien fait une précision quand il a annoncé le retour de Gautier Larsonneur : « Il est en avance par rapport à ce qui avait été établi, on ne prend pas de risques le concernant ». Evidemment, si le dernier rempart de l’ASSE est dans le goupe et que Matthieu Dreyer n'y est pas, c'est qu'il est apte pour affronter l’EA Guingamp, mercredi (20h45).

Cheikh Fall profite de l'absence de Bouchouari

Le coach des Verts a également convoqué une jeune milieu de terrain de la réserve, Cheikh Fall (19 ans). Il remplace Benjamin Bouchouari suspendu. Notons que Stéphane Diarra, Mahmoud Bentayg, Thomas Monconduit et Ibrahima Wadji sont toujours absents du groupe. Laurent Batlles a annoncé qu’il réfléchissait à de possibles changements pour la rencontre avec Guingamp, après 4 défaites de suite de Saint-Etienne. « Je dois en parler avec mon staff et voir selon les forces qui seront en ma présence, mercredi », a-t-il confié. Cependant, il ne bouleversera pas son ossature. Outre le retour de Gautier Larsonneur, il pourrait lancer le jeune Karim Cissé (19 ans).

La compo probable de l’ASSE face à Guingamp :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, D. Batubinsika, A. Briançon, L. Pétrot

Milieux de terrain : L. Fomba, A. Moueffek, F. Tardieu

Attaquants : K. Cissé, Mathieu Cafaro, I. Sissoko

Remplaçants : E. Green, M. Nadé, C. Fall, V. Lobry, D. Chambost, G. Charbonnier, M. Rivera.