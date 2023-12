Alors que Gianluigi Donnarumma commence à faire douter son monde au PSG, Luis Campos surveillerait de plus en plus la situation de Mike Maignan à l’AC Milan.

Mercato PSG : Le Paris SG garde un oeil sur Mike Maignan

Dimanche, en début d’après-midi, lors du match de la 14e journée de Ligue 1 entre Le Havre AC et le Paris Saint-Germain (0-2), Gianluigi Donnarumma s’est rendu coupable d’une nouvelle boulette qui a obligé son équipe à jouer à 10 dès la 9e minute de jeu. Si le gardien de but italien manquera la réception du FC Nantes, samedi prochain, des langues s’élèvent déjà pour réclamer un autre portier plus rassurant dans les cages des Rouge et Bleu. Le journaliste Laurent Paganelli a d’ailleurs déclaré sur le plateau du Canal Football Club, dimanche soir : « à Paris, le gardien pose vraiment problème. » Surtout que le jeune Arnau Tenas a bluffé tout le monde lors de son entrée en jeu. Dans cette optique, le PSG garderait toujours sur un oeil sur Mike Maignan, selon Foot Mercato. Mais le club de la capitale ne serait pas seul sur ce coup.

Grosse concurrence sur la piste Mike Maignan

Le journaliste Santi Aouna explique que Mike Maignan est en discussions avec la direction de l’AC Milan pour une prolongation de son contrat qui expire en juin 2026. Toujours selon la même source, le dernier rempart de l’équipe de France réclame un salaire « en corrélation avec celui d’un gardien de classe mondiale titulaire dans l’une des sélections majeures du football mondial », mais la proposition du club italien en serait pour le moment très éloignée. Malgré des négociations compliquées entre les deux parties, l’ancien portier de Lille OSC aimerait poursuivre son aventure à Milan. Pendant ce temps, d’autres grands clubs européens comme Chelsea, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain restent à l’affût en cas d’échec des négociations pour une prolongation de Mike Maignan.