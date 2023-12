John Textor et David Friio doivent maintenant s'activer pour le mercato en janvier. L'Olympique Lyonnais a reçu le feu vert de la DNCG pour renforcer son effectif.

Mercato OL : Un budget de 65 millions d'euros pour recruter ?

En difficulté cette saison avec une seule victoire en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais peut pousser un gros ouf de soulagement. Les choses vont pouvoir aller mieux puisque le club est de nouveau autorisé à se lancer sur le marché pour recruter. La DNCG a assoupli ses contraintes et offre à John Textor l'opportunité de pouvoir enfin assouvir ses ambitions. D'après les informations du quotidien L'Equipe, l'OL pourra disposer d'un montant de 50 millions d'euros pour recruter cet hiver. Mais théoriquement, ceci devrait aller jusqu'à 65 millions d'euros à en croire RMC Sport.

John Textor annonce un investissement intelligent

La DNCG a validé le nouveau budget de l'Olympique Lyonnais élevé à 385 millions d'euros. Un nouveau budget revu à la hausse qui permettra à la DNCG de valider tous les nouveaux contrats pour être homologués. En obtenant l'assouplissement des contraintes, John Textor veut travailler à gagner plus la confiance de la DNCG tout en respectant tous les engagements pris. Du coup, le dirigeant américain n'a pas l'intention de faire de la folie sur le marché des transferts. « Nous souhaitons investir intelligemment mais de manière significative lors du prochain mercato », avait récemment confié le président de l'OL à RMC Sport.

Les premières cibles déjà identifiées

L'OL dispose maintenant d'un budget pour renforcer son effectif. Le chantier s'annonce vaste pour David Friio qui va devoir se mettre au travail pour les tractations. Avec John Textor, des pistes seraient déjà identifiées et mèneraient au Brésil. Des rumeurs annoncent le gardien de but Lucas Perri et le défenseur central Adryelson dans le viseur de l'Olympique Lyonnais pour apporter un nouveau souffle à l'effectif actuel de Pierre Sage. Les deux Brésiliens coûteraient 20 millions d'euros. Reste désormais à réussir à convaincre les joueurs à adhérer au projet et à convaincre les clubs à céder leurs joueurs.