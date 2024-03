L’entraîneur de l’OL, Pierre Sage rêve grand pour le club en cette fin de saison. Il a dévoilé les objectifs à atteindre à neuf journées de la fin de cette campagne.

Pierre Sage redresse l’OL

L’Olympique lyonnais surfe sur les vagues du succès depuis l’arrivée du technicien français, Pierre Sage sur le banc de l’équipe. Il s’est engagé avec les Gones en novembre 2023 en remplacement de Fabio Grosso. L’OL était aux abois quand il est arrivé. Il a rapidement relancé la machine lyonnaise. L’OL a remporté 12 victoires lors de ses quinze derniers matchs toutes compétitions confondues.

L’OL vise le maintien en Ligue 1

Dans une interview accordée au site Olympique et Lyonnais, Pierre Sage a dévoilé les objectifs du club en cette fin de saison. L’OL veut assurer son maintien en Ligue 1 et remporter la Coupe de France. « Je pense que nous sommes capables de mener les deux de fronts (Coupe de France et maintien). L’objectif reste d’assurer le maintien le plus rapidement possible et ensuite pouvoir se concentrer sur ce qu’il y a de possible à vivre », a déclaré le coach lyonnais.

L’OL a battu le FC Lorient (2-0) samedi dernier en championnat. Les hommes de Pierre Sage veulent glaner les trois points face à Toulouse le vendredi prochain en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Sage craint néanmoins les Violets qui sont capables de surprendre les Gones. « Ce sera un match très différent de Lorient, car Toulouse est une équipe très verticale. Depuis qu’ils ont transformé leur manière de jouer, ils ont des bons résultats. De notre côté, on va avoir une approche de manière à les empêcher de jouer », a-t-il dit.