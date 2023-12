La démonstration de force de Arnau Tenas dans les buts du PSG devrait enterrer définitivement les derniers espoirs de Keylor Navas d'être relancé.

PSG : Keylor Navas, c'est désormais mort

Le malheur des uns fait le bonheur des autres à Paris. Plombé par ses multiples erreurs couronnées par une expulsion précoce face au Havre le week-end dernier, Gianluigi Donnarumma laisse désormais le choix à Luis Enrique de donner sa chance à d'autres gardiens de but. Alors que certains auraient pu s'attendre à voir Keylor Navas faire son grand retour, c'est Arnau Tenas qui tient la corde pour remplacer le gardien de but italien. Après le carton rouge de Donnarumma au Stade Océane, c'est le jeune gardien de but espagnol, recruté gratuitement, qui a tenu les cages parisiennes. Une grande première ponctuée d'une grosse performance. Depuis, Luis Enrique semble avoir fait son choix.

Le technicien espagnol pourrait être amené à opérer quelques changements dans les jours à venir. Dans les buts, en lieu et place de Donnarumma, Arnau Tenas est en bonne posture pour enchaîner d'autres matchs. Un choix qui devrait définitivement ranger au placard un certain Keylor Navas. Le gardien de but costaricien est cantonné à un rôle de deuxième gardien depuis la signature de l'Italien au PSG. Pour ne rien arranger à sa situation, l'ancien du Real Madrid est même déclassé dans la hiérarchie des gardiens de but, passant derrière Arnau Tenas.

Arnau Tenas, une montée qui enterre les espoirs de Navas

Tombé dans les oubliettes, Keylor Navas a dû faire un tour en Premier League sous forme de prêt à Nottingham Forest. Mais depuis son retour, rien n'a évolué puisqu'il n'entre pratiquement plus dans les rotations. Avec les récentes prestations de Arnau Tenas, Navas peut dire adieu à son rêve d'être un jour relancé au PSG. Le gardien de but est même gêné par des douleurs au dos et dispose d'un contrat qui arrive à expiration en juin 2024. De quoi sceller sans doute la fin de son aventure au Parc des Princes, sauf revirement de situation.